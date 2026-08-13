Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky

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Lucie Bílá si své soukromí většinou pečlivě střeží, tentokrát ale udělala výjimku. Zpěvačka poprvé nechala veřejnost detailněji nahlédnout do interiéru své milované chalupy v Českém ráji a na Instagramu zveřejnila několik fotografií. „Tady je mi dobře,“ napsala.
Tradiční venkovské stavení ukrývá útulný interiér, kterému dominuje pec, dřevo a množství staročeských doplňků. Chalupa se nachází v obci Líšný nedaleko Malé Skály a Bílá ji navštěvuje už více než dvě desetiletí. Sama o místě mluví jako o svém malém osobním ráji a přiznává, že právě tady dokáže nejlépe zpomalit. „Český ráj nese svůj název právem. Mám to tam ráda a cítím se tam jako doma,“ uvedla zpěvačka.
Vnitřek chalupy je výrazně odlišný od moderního bydlení, které má Bílá v rodných Otvovicích. Otevřený prostor spojuje obývací část s kuchyňkou a jídelnou, uprostřed stojí velká pec. Interiér doplňuje dřevěná podlaha a strop, malované skříně, police s talíři a hrnečky nebo válenda za pecí. Celek působí jako staročeská chalupa z pohádky.
Právě pec je pro zpěvačku jedním z nejdůležitějších míst celého domu. „Když venku prší a je zima, zalezu si na pec a jen se válím a čtu. Nejraději mám, když je pec vyhřátá, přikryji se velkou duchnou a sním,“ popsala už dříve své oblíbené místo.
Bílá ale na chalupě rozhodně jen neleží. Sama přiznala, že nicnedělání jí příliš nejde, a tak vyráží do okolní přírody. Běhá po stráních, hledá bylinky a chodí na houby. Její vášní je také fotografování, především oblohy. Večer pak rozdělá oheň v kamnech a věnuje se výrobě svých andělů a růženců. Na spaní si podle vlastních slov nejraději vybírá právě pec. „Nevím, jestli je to vůní dřeva, nebo samotnou pecí, ale je to jediné místo, kde se mi zdají jen krásné sny,“ řekla.
Okolí chalupy navíc nabízí zpěvačce dostatek soukromí a prostoru. Na pozemku se podle dřívějších informací chovaly ovce a koně a nechybí ani další zvířata. U chalupy je rybníček a okolní krajina láká k pěším výletům.
Zajímavá je také historie samotné nemovitosti. Chalupu Bílá původně koupila společně se svým tehdejším partnerem Petrem Kratochvílem. Po jejich rozchodu ji prodali, zpěvačce se však místo natolik zalíbilo, že si ho po letech odkoupila zpět. Starší informace uvádějí pozemky o rozloze více než 7 000 metrů čtverečních.
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Jejím hlavním domovem je přitom stále rozsáhlé sídlo v Otvovicích na Kladensku. Dům, kterému se v médiích přezdívá „orlí hnízdo“, si nechala vybudovat už před lety.
Dlouholetým partnerem Lucie Bílé je Radek Filipi. Dvojice tvořila pár od roku 2015, zásnuby Bílá veřejně potvrdila v roce 2019. Po deseti letech vztahu se dvojice letos vzala a to 10. března 2026 na Svaté Hoře u Příbrami. Bílá svatbu téměř měsíc tajila a oznámila ji až v dubnu, kdy na sociálních sítích zveřejnila svatební fotografii se slovy, že mění status na „šťastně vdaná“.
Pro Lucii Bílou jde o třetí manželství. V minulosti byla ženou hudebníka Stanislava Penka, za kterého se provdala v roce 2002. Manželství vydrželo pouze rok. V roce 2006 si vzala zpěváka Václava Noida Bártu, jejich manželství se rozpadlo o dva roky později.
Před svými manžely i mezi nimi měla zpěvačka také několik dlouholetých vztahů. S producentem Petrem Kratochvílem, se kterým žila v 90. letech, má syna Filipa. Po rozchodu s Kratochvílem byl jejím partnerem také podnikatel Petr Makovička.