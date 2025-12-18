Táta je z Petržalky, vždy budu československá zpěvačka, říká Lucie Bílá

Autor:
Lucie Bílá bude jednou z hvězd dvanáctého ročníku Česko-Slovenského plesu. Zpěvačka 7. února v prostorách secesního Obecního domu v Praze vystoupí s kapelou Petra Maláska. Prozradila, že vždy se cítila a bude cítit jako československá zpěvačka.
Lucie Bílá

Lucie Bílá | foto: Anna Kovačič

Lucie Bílá
Filip Kratochvíl, Lucie Bílá a Radek Filipi
Filip Kratochvíl a Lucie Bílá
Filip Kratochvíl a Lucie Bílá
28 fotografií

„Já se těším na ples Česko-Slovenský, protože jsem vždycky byla a budu československá zpěvačka. A to nejen proto, že táta je z Petržalky, ale proto, že prostě to tak cítím. Já nesouhlasím s hranicemi a nerespektuju je. A já jsem prostě na Slovensku doma, tak jak jsem v Čechách,“ prohlásila. „No kdo jiný než československá zpěvačka tam má zpívat?“

Ke Slovensku má tedy vztah nejen kvůli otci, ale také fanouškům. „Na Slovensku jsem opravdu doma a lidi mě tak i berou a dělají mně radost. A vždycky jsem se strašně těším a mám k tomu ty důvody,“ řekla a prozradila, která města má ráda.

Filip Kratochvíl a Lucie Bílá

„Brezno nebo Banskou Bystrici, protože tam mám rodinu, tak tam mě to vždycky bude táhnout. A mám moc ráda Košice, protože nikdy nezapomenu, když jsem kdykoliv měla koncert, přišla se podívat maminka Štefana Margity a přinesla mi kapustnicovou polévku,“ zavzpomínala.

Ještě před únorovým plesem samozřejmě stihne slavit Vánoce. „Narodila jsem se sice na jaře, ale můj čas je tak někde začátkem toho devátého měsíce. Od začátku roku, i přes jaro, léto, vlastně kuju pikle a pak na podzim a zimu sklízím. To znamená rozdávám, co jsem vymyslela, připravila, vytvořila. Takže to je moje období,“ řekla. „A jenom, abyste věděli, vánoční výzdobu mám doma do 7. února.“

Lucie Bílá a Radek Filipi

Že by to zpěvačka při oslavách přehnala a skončila s kocovinou, nehrozí. Já už asi 8 let nepiju, protože nějak najednou jsem měla pocit, že už žádný ventil nepotřebuju, protože ten nejlepší mám. A to je láska. A já nechci přijít ani o chviličku, kterou s ním trávím,“ dodala.

Kromě Lucie Bílé na plese vystoupí slovenská kapela Tublatanka. Program mimo jiné doplní operní pěvkyně Adriana Kučerová, zpěvačka Lucia Šoralová s kapelou, Michal Penk s kapelou, Rozhlasový big band Gustava Broma se sólistkami Andreou Zimányiovou, Ivanou Regešovou a Zuzanou Gamboa v doprovodu smyčcové sekce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Folklorní rozměr večera zajistí soubor Limbora a večerem budou hosty provázet Lucia Hlaváčková a Saša Rašilov.

Vstoupit do diskuse

Z její strany to byl cílený útok, řekla u soudu Sára Saudková o jednání poškozené rivalky

Nejčtenější

Jsem stále velmi sexuálně aktivní, přiznává po sedmdesátce Jane Seymourová

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Jane Seymourová oslaví za pár měsíců pětasedmdesáté narozeniny a přesto tvrdí, že se stále cítí být o dvacet až třicet let mladší. Představitelka Doktorky Quinnové prozradila, co přispívá k její...

Zásnuby v Bílém domě. Trump junior a Andersonová se budou brát

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho...

Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump junior (47) a jeho partnerka Bettina Andersonová (39) oznámili radostnou novinu. Pár, který spolu chodí od loňského roku, se zasnoubil. Pro Trumpa...

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Chci se postarat o Nikolu a Olivera, řekl Mareš. Koncert pro Patrika byl bleskově vyprodaný

„S Patrikem Hezuckým se rozloučíme v pátek v krematoriu ve Strašnicích,“...

Speciální páteční vysílání na Evropě 2 se neslo ve znamení vzpomínání a posledního rozloučení s moderátorem, kamarádem a kolegou Patrikem Hezuckým (†55). Začalo v šest hodin ráno, tedy v čase, kdy...

Vyhublá Besky prozradila, proč by si nikdy nepíchala Ozempic

Veronika Beskydiarová alias Besky v pořadu Ledničko, vyprávěj! (2025)

„Ještě jsem si ani nestihla dát kávu, ale mám ráda řízky, ty určitě ochutnám…,“ hlásila cukrářka Veronika Beskydiarová, známá jako Besky, na party Novy. Měsíc od měsíce je štíhlejší, ale údajně je už...

Dítě jsem původně nechtěla, považuji to za normální, říká Annette Nesvadbová

Herečka Annette Nesvadbová

Herec a kreslíř Miloš Nesvadba ještě žil, když se se jeho vnučka Annette Nesvadbová rozhodla hlásit na DAMU. Přesto ji na talentové zkoušky nepřipravoval on, ale Taťjana Medvecká. „Děda neměl úplně...

18. prosince 2025

Táta je z Petržalky, vždy budu československá zpěvačka, říká Lucie Bílá

Lucie Bílá

Lucie Bílá bude jednou z hvězd dvanáctého ročníku Česko-Slovenského plesu. Zpěvačka 7. února v prostorách secesního Obecního domu v Praze vystoupí s kapelou Petra Maláska. Prozradila, že vždy se...

18. prosince 2025

Nebolelo to, přišli na to náhodou, říká přítel Lucie Bílé o nálezu na mozku

Lucie Bílá prožila chvíle hrůzy. Radek Filipi měl nález na mozku, musel na...

Na konci listopadu Lucie Bílá (59) oznámila fanouškům, že její partner Radek Filipi (42) podstoupil operaci kvůli nálezu na mozku. Pro pořad Showtime nyní vysvětlili, jak Filipimu šlo o život a...

17. prosince 2025  19:15

Robertsová v Česku zažila scénu jako z Pretty Woman. Odmítli jí prodat zboží

Kdo by si nezamiloval sympaticky drzou Vivian, ze které se místo blondýny...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) během své nedávné návštěvy Česka zažila v jednom z nuselských obchodů scénu jako vystřiženou z filmu Pretty Woman. V obchodě s módou jí prý odmítli prodat...

17. prosince 2025  18:24

Do nové řady Naked Attraction se už před spuštěním castingu hlásily stovky zájemců

Česko-slovenskou verzi populární nahé seznamovací reality show Naked Attraction...

První řada česko-slovenské verze nahé seznamky Naked Attraction vynesla televizi Óčko rekordní sledovanost. Středeční díl nabídne speciální vydání s názvem Chlupy vs. depilace. Navíc televize vypsala...

17. prosince 2025  15:49

Slavná cukrářka Mirka van Gils Slavíková prozradila, jak zhubla 45 kilo

Cukrářka Mirka van Gils Slavíková (Praha, 7. listopadu 2023)

Známá porotkyně soutěže Peče celá země Mirka van Gils Slavíková (64) prozradila v talkshow Na kafeečko s Miluškou Bittnerovou, jakým radikálním způsobem zhubla 45 kilogramů, co ji k tomu motivovalo a...

17. prosince 2025  12:25

Královská rodina je jako Panství Downton. Plno dramat a intrik, říká princ Harry

Princ Harry, princ William, princ Charles, Camilla Parker-Bowlesová, Laura...

Princ Harry se během nedávného projevu v Los Angeles znovu ohlédl za svým dětstvím. Na networkingové akci královskou rodinu přirovnal ke slavnému seriálu Panství Downton.

17. prosince 2025  11:28

Jak mají lidé sex, vám hodně napoví o jejich vztahu, říká Rachel Sennottová

Rachel Sennottová v Los Angeles na premiéře seriálu Miluju LA (28. října 2025)

Seriál Miluju LA přináší chaotický, upřímný a často hodně syrový pohled na život generace Z. V lednovém Cosmopolitanu o něm mluví herečka, scenáristka a autorka projektu Rachel Sennottová (30) spolu...

17. prosince 2025  9:43

Můžou zpychnout, potkalo to i mě, říká Jiří Strach o „svých“ herečkách

Sophia Šporclová a Jiří Strach při natáčení filmu Máma

„Život jsme si nedali, tak bychom si ho ani neměli brát,“ říká Jiří Strach, který po filmu Máma přichází s televizním snímkem Lajf o pětičlenné skupině různorodých jedinců, kteří se rozhodli spáchat...

17. prosince 2025

Nemám sebedůvěru. Mít o deset centimetrů víc, nejsem herec, říká Trojan

Ivan Trojan v show 7 pádů Honzy Dědka (16: prosince 2025)

Ivan Trojan (61) patří k nejlepším a nejoceňovanějším českým hercům současnosti. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradil, že ani tak nemá velkou sebedůvěru a chybělo málo, aby hercem nikdy nebyl....

17. prosince 2025

Cítím se jako kluk, který toho ještě moc nezažil, říká Xindl X. Doma ho vítá Priscilla

Premium
Ondřej Ládek alias Xindl X

Pseudonym Xindl X si Ondřej Ládek vypůjčil z filmu Hollywood Ending. Povídali jsme si o jeho tvorbě, nových písničkách, připravovaném muzikálu i o manželce, dětech a čtyřnohém příteli.

16. prosince 2025

Kritiku, že jsem hubená nebo tlustá, automaticky blokuji, říká Aguilera

Christina Aguilera v Londýně (22. července 2025)

Americká zpěvačka Christina Aguilera (44) si prošla v posledních letech velkou proměnou a zhubla přes 23 kilogramů. Fanoušci spekulují, že jí v tom pomohl populární hollywoodský lék Ozempic. Aguilera...

16. prosince 2025  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.