Táta je z Petržalky, vždy budu československá zpěvačka, říká Lucie Bílá

„Já se těším na ples Česko-Slovenský, protože jsem vždycky byla a budu československá zpěvačka. A to nejen proto, že táta je z Petržalky, ale proto, že prostě to tak cítím. Já nesouhlasím s hranicemi a nerespektuju je. A já jsem prostě na Slovensku doma, tak jak jsem v Čechách,“ prohlásila. „No kdo jiný než československá zpěvačka tam má zpívat?“
Ke Slovensku má tedy vztah nejen kvůli otci, ale také fanouškům. „Na Slovensku jsem opravdu doma a lidi mě tak i berou a dělají mně radost. A vždycky jsem se strašně těším a mám k tomu ty důvody,“ řekla a prozradila, která města má ráda.
„Brezno nebo Banskou Bystrici, protože tam mám rodinu, tak tam mě to vždycky bude táhnout. A mám moc ráda Košice, protože nikdy nezapomenu, když jsem kdykoliv měla koncert, přišla se podívat maminka Štefana Margity a přinesla mi kapustnicovou polévku,“ zavzpomínala.
Ještě před únorovým plesem samozřejmě stihne slavit Vánoce. „Narodila jsem se sice na jaře, ale můj čas je tak někde začátkem toho devátého měsíce. Od začátku roku, i přes jaro, léto, vlastně kuju pikle a pak na podzim a zimu sklízím. To znamená rozdávám, co jsem vymyslela, připravila, vytvořila. Takže to je moje období,“ řekla. „A jenom, abyste věděli, vánoční výzdobu mám doma do 7. února.“
Že by to zpěvačka při oslavách přehnala a skončila s kocovinou, nehrozí. „Já už asi 8 let nepiju, protože nějak najednou jsem měla pocit, že už žádný ventil nepotřebuju, protože ten nejlepší mám. A to je láska. A já nechci přijít ani o chviličku, kterou s ním trávím,“ dodala.
Kromě Lucie Bílé na plese vystoupí slovenská kapela Tublatanka. Program mimo jiné doplní operní pěvkyně Adriana Kučerová, zpěvačka Lucia Šoralová s kapelou, Michal Penk s kapelou, Rozhlasový big band Gustava Broma se sólistkami Andreou Zimányiovou, Ivanou Regešovou a Zuzanou Gamboa v doprovodu smyčcové sekce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Folklorní rozměr večera zajistí soubor Limbora a večerem budou hosty provázet Lucia Hlaváčková a Saša Rašilov.