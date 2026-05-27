Bylo období, kdy mě žádal o ruku každý den, říká Lucie Bílá o manželovi

Lucie Bílá v pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o tom, jak se cítí po šedesátce, jak jí Pokáč k jubileu přetextoval slavnou píseň, a prozradila i detaily o zásnubách a tajné svatbě s Radkem Filipim. Zmínila také, jaké jméno má nyní v občanském průkazu.

„Mně je šedesát, chápete to? Paní doktorka mi říkala, že už mám očkování zadarmo. Pořád jsem si myslela, že dobrý, ale Pokáč mi připomněl, že už nejsem mládě, když mi přetextoval Tenisky. Napsal: Neposlušné tenisky já mám, možná s nimi zítra zaklepám,“ popsala Bílá se smíchem.

„A táta říkal: ‚Ty mě snad doženeš.‘ Já jsem i na známkách, chápete to? Nejhorší je, že mě budou lidi olizovat, ale Petr Malásek mě uklidnil, že jen zezadu,“ pobavila publikum zpěvačka.

Lucie Bílá v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
Lucie Bílá a Radek Filipi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
Lucie Bílá v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
„Když se podívám na starší fotky, je mi mě někdy líto. Měla jsem období, kdy čím větší tlak, tím větší úsměv. A ten tlak byl obrovský. Teď je to docela klidné stříbro. Já nekončím, ale už nemám potřebu běžet první,“ zhodnotila své současné působení na scéně Lucie Bílá.

Do své práce zapojila i manžela, který jí dělá road manažera. „Mám dohled nad tím, aby byla stage připravená a věci kolem. Aby to bylo všechno tak, jak Lucka potřebuje, abychom pak my všichni měli klid,“ říká Filipi.

S Lucií Bílou žije už jedenáct let, až letos ale došlo na svatbu. „Bylo období, kdy mě žádal každý den. Požádal mě tak stokrát. A já jsem po deseti letech ztratila argumenty, proč vlastně ne,“ prozradila Bílá.

Měním status na „Šťastně vdaná“, oznámila Lucie Bílá. Svatbu měsíc tajila

„Jedna vědma mi řekla, že si mě najde muž, který kolem mě udělá obrovský kruh, ten bude postupně zmenšovat a zmenšovat, až mi ho nasadí. A to se stalo,“ dodala zpěvačka.

„Ano jsem řekla o Vánocích 2024, kdy jsem Ráďovi dala takovou stříbrnou ručičku. Koukal na to a já mu řekla: ‚Tak už jo!‘ Pak jsme kuli pikle a to těšení bylo krásné. Rok a půl jsme plánovali, jak to udělat, aby to bylo jen naše. Původně jsme se chtěli vzít doma, ale pan farář nám řekl, že Svatá Hora je místo, kde se to dá nejlépe utajit,“ popsala Lucie Bílá svatební přípravy.

„Dělali jsme různé finty na lidi. Například svatební kytici háčkovala kamarádka údajně pro moji sestřenici na Slovensko. Poner mi zase šil šaty do Státní opery na vánoční koncert, ale mně se nějak nehodily,“ dodala a prozradila i nové jméno v občance: „Já se jmenuju Hana Filipi.“

Lucie Bílá a Radek Filipi se vzali!

Vztah s Filipim označuje za idylický. „My jsme se opravdu nikdy ještě nepohádali. Nějak jsme nenašli důvod. Já pořád čekala, že něco musí přijít, ale nic. Musela bych si něco vymyslet,“ říká Bílá.

„Na začátku ale bylo období, kdy jsem dala ještě na chvilku Ráďovi šanci, aby si to rozmyslel. Holkám jsem říkala, že mám krásného chlapa v týmu, a dokonce jsem rozdávala jeho číslo. Jsem ráda, že byl trpělivý,“ dodala Lucie Bílá, držitelka jednadvaceti Českých slavíků, šestnácti cen Anděl, patnácti cen TýTý a jedné ceny Thálie.

„Je to zvláštní, nedávno jsem se na ty nádherné ceny dívala. Ano, musíte mít hezkou polici, ale hlavně ne doma. Já se tím nijak neholedbám, takže doma jsem je měla tam, kam nikdo nechodil. Teď je mám vystavené u sebe v divadle,“ popsala.

Český slavík 2003 – Lucie Bílá a Karel Gott

Ani s tolika oceněními si nepřipadá jako velká hvězda. „Já jsem taková směsice nedokonalostí, ale zapadlo to do sebe. Tím, jak jsem normální, se se mnou lidé ztotožňují. Navíc jsme v tak malé zemi, že si na hvězdy můžeme maximálně hrát. Jsem opravdu normální baba, která má akorát povolání, které je trochu víc vidět,“ říká Lucie Bílá.

Pracovní nasazení má ale přece jen trochu výjimečné. Svým zaměstnancům a kolegům je schopná psát nápady třeba ve čtyři ráno. „Oni jsou zvyklí. Nemusí odpovídat. Ale já tu myšlenku mám a musím ji pustit ven, protože co se napíše, nemusí se pamatovat. A já bych v noci vymyslela i žárovku, kdyby ji nikdo dřív nevymyslel, protože jsem nespavá a jak jsou ty vlny nerušené, tak mi to v té hlavě čtyřproudovce lítá a já to pouštím dál. Ano, nemám víkendy a nemám ani moc nocí. Ale já už jsem takový druh,“ říká zpěvačka.

