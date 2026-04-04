Nechala jsem na sobě i dříví štípat, to skončilo, říká Lucie Bílá

„Každá dekáda byla jiná a když se vám blíží šedesát, přece jenom trošku bilancujete,“ říká Lucie Bílá. „Rozhodně bych se nevrátila do padesátky. Ale to bylo i tím, že odcházela maminka, hodně věcí se tam lámalo. A trošku komplikovanější byla čtyřicítka,“ říká několikanásobná Zlatá slavice.

„Nejlepší je šedesát. Kdybych věděla, že to bude takhle fajn, tak snad budu spěchat. Ale člověk se asi musí omlátit o zdi a spálit o pár kamen, aby si pak vážil toho, co má, a našel hlavně to správné místo a ty správné lidi kterými se obklopí,“ říká zpěvačka a principálka, která podnikla několik razantních změn.

„Ono totiž do určitého období lidem u mě hodně věcí procházelo. Nechala jsem na sobě i dříví štípat. Ale zjistila jsem, že vesmír opravdu nedovolí, aby vám bylo dobře někde, kam nepatříte. A ono to těm lidem už u mě neprochází. Teď se najednou musejí o sebe starat sami, dříve jsem to dělala za ně. A to se změnilo. Teď vedle mě člověka, který ke mně nepatří, nepotkáte. A týká se to jak nejbližších, tak vzdálených spolupracovníků,“ říká otevřeně.

Filip Kratochvíl, Lucie Bílá a Radek Filipi
Lucie Bílá a Radek Filipi
Filip Kratochvíl a Lucie Bílá
Filip Kratochvíl a Lucie Bílá
S rodinou je ale dál zadobře, dokonce rozšířila její působení v divadle. „Jsme neměnná parta. Miluju tatínka, svého brášku, syna i Petra Kratochvíla (bývalý partner, otec jejího syna, pozn. red.), což je taky rodina a vždycky bude. Tatínkovi táhne na devadesát a mě těší, že tady je, že jsem pořád něčí dítě. Že za ním můžu kdykoliv přijít, on mě pohladí a řekne: Tak co holčičko, jak se ti podařil koncert?“ vypráví.

Josef Zaňák má sice zdravotní problémy, ale drží se skvěle. „Já to mám vychytané, připravila jsem mu bezbariérový dům a mám u něj naprosto skvělou pečovatelku, shodou okolností sestřenici. Hledali jsme, hledali a nakonec našli. Další Zaňáková ukázala, že ví, jak za to vzít,“ vypráví Lucie. „Jezdí spolu po výletech. Včera byli v Mělníku, na vyhlídce a předtím jsme byli společně na Okoři. Hlava a humor u něj fungují pořád. A já tak mám někoho, za kým si můžu přijít pro radu.“

Lucie Bílá a její otec Josef Zaňák

Podobu po něm zdědil její syn Filip. „Ale i tím všeobecným rozhledem jsou si blízcí,“ říká Lucie, pro kterou je, stejně jako byl pro její rodiče, kompasem selský rozum. „Neříkám, že jsem nikdy nenavštívila žádného odborníka, ale většinou jsem zjistila, že ti lidé jsou na tom hůř než já, takže mě to stejně vždycky vrátilo zpátky ke mně,“ říká otevřeně.

„Pro mě je psychologem nejlepší kamarádka. Nebo láska, ale musíte potkat tu správnou. A já ji mám už jedenáctý rok,“ říká o partnerství s Radkem Filipim. Nedávno podstoupil akutní operaci mozku. Zotavil se z ní a Lucii doprovodil na prezentaci jejího nového projektu – muzikálu Obyčejná holka.

Lucie Bílá a Radek Filipi

„Obyčejná holka je slogan, který jsem vložila do rukou Pokáčovi. Řekla jsem mu, udělej mi písničku, kde lidem řeknu, jak jsem se celou kariéru cítila. Jako úplně normální holka s normálními problémy, co má každý jiný. Mám jenom povolání, které je trošku víc vidět. Ale v čem jsem výjimečná? Pro mě jsou výjimeční lékaři, lidi, kteří druhým zachraňují život,“ vysvětluje. Že dosáhla výjimečných úspěchů v showbyznysu si uvědomuje, ale... „Nikdy jsem se do sebe nezamilovala a asi se mi to už ani nestane,“ říká.

Před michelinskými restauracemi dává přednost špeku s cibulí a olomouckým syrečkům. Stejně jako když v showbyznysu začínala. V tom se nezměnila. Teď ji čeká oslava významného životního jubilea, šedesátých narozenin, ke kterým pojede tour.

„Chtěla jsem, aby to byly obyčejné koncerty. Zažila jsem už i ty neobyčejné, obrovské a mám pocit, že jsem se v nich nějak ztratila, byla tam úplně malinká. Tak teď chystám šestnáct koncertů, kde lidi neuvidí, co neviděli, a neuslyší, co neslyšeli, ale chci, aby se tam cítili dobře, protože to je nejpodstatnější. Aby přišli domů a řekli: Byli jsme na koncertě Lucky Bílé a je nám fajn,“ vysvětluje.

Filip Kratochvíl a Lucie Bílá

Dalším projektem, který si k narozeninám nadělila, je zmíněný muzikál Obyčejná holka, k němuž napsal libreto Antonín Procházka. Zazní v něm pětadvacet písniček z repertoáru zpěvačky a ona sama se chopí dvojrole. Ztvární jak umělkyni Rebeku Gray, která je prací tak unavená, že touží po odpočinku v zahraničí, tak garderobiérku – švadlenku Dášu, jež ji nahradí. Shodou okolností totiž podobně vypadá a má taky pěvecké nadání.

„Nic se nedopisovalo, žádný song. Já mám naopak tolik hitů a krásných velkých věcí, že se nám tam všechny nevešly,“ říká. Mimo jiných v muzikálu zazní písničky Gábiny Osvaldové i Pokáče.

A na jevišti se vedle prověřených tváří objeví i její syn Filip, který se stává další hereckou posilou souboru. „Když zaskakoval v muzikálu Láska je láska, tak jsem chyby dělala já, ne on,“ vypráví Lucie o jejich první jevištní spolupráci. Dnes už její syn funguje regulérně jako alternace.

Lucie Bílá a tým muzikálu Obyčejná holka (25. března 2026)

„Úplně mě dostala lehkost, s jakou se na jevišti bez jakékoliv trémy pohybuje. Naučil se za pár dní to, co jiní trénovali dva měsíce. Není v tom třeba úplný virtuóz, ale člověk mu to věří a jeviště mu sluší, což je základ. Někdo je schopný udělat deset přemetů za sebou a je mu to k ničemu, protože z něho nic nejde. Ale on je prostě na tom jevišti krásný. Ale jestli u toho zůstane, nevím. Může se stát, že řekne: Zkusil jsem si to, ale chci jít dál. Dělal už černé divadlo, workshopy, byl uvaděčem, technikem a teď bude na jevišti. Jednou si to tady převezme a bude mít přehled o všem, což je důležité,“ vypráví.

A jak je na tom Filip pěvecky? „Jak to bude znít, jak se v tom bude cítit, jak to budou přijímat lidi? Uvidíme. Nikdy nezpíval, a to se musí trénovat. Já zpívám denně. Ale ladí, je rytmický, má hezkou barvu hlasu, tak se na něj těším,“ říká.

Garderobiérka, kterou si Lucie na pódiu „střihne“, je už léta součástí jejího profesního týmu. „V tomto ohledu jsem měla vždycky štěstí. Tady mě obléká holka, která mě oblékala už v Láska je láska. V Karlínském divadle jsem měla Lelušku, ta byla fantastická. A na koncertech mi pomáhá Ráďa, líčím se sama. Já to mám takhle obyčejně,“ říká.

„Ale dám na stylisty nebo módní návrháře. Teď na turné mi připraví kostýmy Jakub Poner, protože je rychlý, šikovný a spolehlivý. Dneska máme další zkoušku, a ta spolupráce mě baví, protože ví, co chci a potřebuji, a nechá si do toho i mluvit. Nemá žádné přehnané ego. A já jsem člověk, který potřebuje, aby se mi lidi přizpůsobili. Všechno si hlídám a do všeho kecám, ale je to dáno tím, že mám jasnou představu,“ vysvětluje.

V divadle jí to v černém kalhotovém kostýmu s halenkou z krajky velmi slušelo. „Rozhodovala jsem se mezi třemi outfity a Ráďa nakonec vybral tenhle. Má vkus, lepší oči. Myslím, že i lidi prohlédne dřív než já. Ale ono se z té jeho výšky asi vidí líp,“ usmívá se v narážce na postavu partnera.

Lucie Bílá

Na turné bude mít asistentku, a tou je Jindřiška, žena jejího bratrance, zatímco její sestra se stala ředitelkou divadla. „Jednou Jindřiška přišla a povídá: Nechtěla byste s něčím pomoct? A od té doby dělá všechno. Hlídá mi kostýmy, prodává šperky, které vyrábím, řídí dodávku... Ona je přesně typ jako já. Pro ni není nic problém. A navíc mi ještě umí sehnat lidi. Potřebovala jsem výkonného ředitele a ona říká: Já mám sestru, která dělá v nadnárodních společnostech a chtěla by změnu, jít trošku do klidu. Tak tady mám její sestru Alžbětu a nemohlo to dopadnout líp. Je famózní,“ vypráví Lucie.

Divadlo se vůbec stává velkým rodinným podnikem. Antonín Procházka, který je kmenovým režisérem, do připravovaného muzikálu přivedl svoji dceru Viktorii i s jejím přítelem Janem Batěkem.

Muzikál Obyčejná holka bude mít premiéru 17. září. V říjnu se pak Lucie Bílá vydá se svojí poslední deskou Obyčejná holka na turné. Další oslava narozenin bude probíhat v soukromí. S lidmi, kteří jsou zpěvačce nejbližší.

24. července 2024
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
