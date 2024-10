Lucie Benešová postavila roubenku na šikmé louce. Vypadalo to beznadějně, říká

O vás je známo, že jste vášnivou chalupářkou...

No jejda! Dokonce i to, že nově moderuji pořad My, chalupáři, se stalo vlastně díky tomu, že chalupa je má vášeň. Tento pořad si mě našel sám na základě toho, co mám tak ráda.

Co může divák od pořadu očekávat?

Je určený primárně chalupářům, ale jistě si v něm to své najdou i ostatní. Ukazujeme totiž krásné chalupy po celé republice, a to milým a vkusným způsobem. Cílem pořadu je pohodové pokoukání na nedělní dopoledne, kdy člověk vypne úplně všechno, jen ne nás. (směje se)