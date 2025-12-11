Nevím, jestli bych byla hrdinkou, říká Lucie Benešová po návštěvě Titaniku

„Půjdeme na to ještě jednou a všichni,“ řekla Lucie Benešová po slavnostním zahájení velkolepé výstavy Titanic v pražských Letňanech, kterou si zatím prohlédla jenom s maminkou a nejmladší dcerou Larou.
Lucie Benešová a její dcera Lara Matonohová (20. listopadu 2025)

foto: Výstava Titanic

„Byly jsme už na té předešlé, ale tady je ještě něco navíc, přidaného. Zajímá nás to, všechny tři jsme fanynky toho slavného filmového příběhu s Leonardem DiCapriem a Kate Winslet,“ svěřila se. Kdyby jí někdo nabídl roli v jeho remaku, neváhala by. „Ale koho bych tam hrála? Tu hlavní ženskou postavu už asi ne,“ směje se.

Lucie Benešová v pořadu My, chalupáři (2024)

S natáčením v extrémních podmínkách, které provázelo slavný oscarový snímek, má už ale taky zkušenosti. „Asi před rokem jsme s Vaškem Koptou měli v seriálu Co ste hasiči scénu na voru. Chtěli jsme to natočit sami, řekli jsme si, že to zvládneme, protože měl sjet jenom z malého jezu. Ale produkce nám to naštěstí zakázala. Místo nás byli na vodě dva kaskadéři a bylo to dramatické, protože se ve vodě otočili. Ale byli výborní. My s Vaškem seděli na břehu, sledovali to a říkali si, že bychom to nedali. Navíc já jsem průměrná plavkyně,“ vzpomíná Lucie Benešová.

Na Nově stále točí pořad My, chalupáři, s Primou se už rozloučila. Nové díly seriálu Zoo Nové začátky, ve kterém hrála, se už totiž nevyrábějí. Benešová je ale vášnivá budovatelka. Poté, co zrekonstruovala roubenku Benešku v Jizerských horách, se jí v hlavě rýsuje další projekt. „Já jen tak neposedím, pořád musím něco dělat,“ přiznává. Líbilo by se jí dát do kupy nějaký statek.

Její manžel Tomáš Matonoha chce už naopak jenom odpočívat. Na druhé chalupě, kterou mají poblíž Prahy, se kdysi tak nadřel, že teď už ho s nářadím v ruce hned tak někdo neuvidí. „Když jsme neměli peníze, dělávali jsme si všechno sami,“ potvrzuje Lucie.

Výstava v Letňanech přibližuje zkázu Titaniku, lodi, která byla ve své době prezentována jako nepotopitelná. Jak ovšem tvrdí Jan Palas, ředitel Průmyslového muzea v Praze, jež zapůjčilo některé exponáty pro tuto výstavu, po technické stránce se jednalo o průměrný „produkt“.

Padesátnice Benešová dráždí v plavkách z dovolené, ukázala oblíbenou kozí stezku

Čtrnáctého dubna roku 1912 loď narazila na ledovec a následujícího dne se potopila. Čtyři sta námořních mil od svého cíle v New Yorku. O život přišlo 1 496 z 2 208 lidí na palubě. Loď se rozlomila na dvě části a obsah kajut, kuchyní, strojoven i kotelen se rozptýlil po dně oceánu. Tam setrval několik desítek let. Během devíti expedic k vraku Titaniku pak bylo vyzvednuto přes 5 500 artefaktů, které byly následně konzervovány. Některé z nich lze vidět i na unikátní výstavě v Letňanech. Jsou mezi nimi mimo jiné osobní věci pasažérů, náhrdelník, kufr, dokonce i flakón s parfémem.

„Ani si nechci představovat, jak to pro ty lidi muselo být dramatické,“ říká Lucie Benešová, která se s příběhy pasažérů prostřednictvím výstavy seznámila. „Jedna paní vystoupila ze záchranného člunu, kterých byl nedostatek, takže měly právo do nich usednout jenom děti, ženy a bohatí muži, protože chtěla zůstat se svým manželem. Přitom jí bylo jasné, že je oba čeká smrt. Vidět tady její fotografie je pro mě opravdu velký zážitek, smutný. A takových bylo víc párů, kteří se nechtěli od sebe odloučit,“ dodává.

„Je těžké si představit, jak bych se zachovala já, člověk to nemůže vědět, dokud v té situaci není. Byla bych hrdinka nebo nebyla? Určitě bych ale chtěla zachránit svoje děti,“ říká Benešová.

Sama lodní přeplavu nevyhledává. „Když jedeme do Řecka, plavíme se menší lodí s kajutami. A to je moc fajn protože se ráno probudíme a jsme na místě. Ale déle než jednu noc bych na moři být nemohla. Byla jsem s kamarádkami týden na jachtě. Bylo to příjemné, legrace, ale radši jsem na souši,“ dodává.

Její dcera Lara chodí do osmé třídy, brzy se bude rozhodovat kam dál. Určitě to prý ale nebude herectví.

