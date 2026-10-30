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Sen o domku na Sicílii? Herečka Benešová ukázala plesnivé zdi i další překvapení

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  8:30
Herečka Lucie Benešová kupuje dům na Sicílii. (2026)

Herečka Lucie Benešová kupuje dům na Sicílii. (2026) | foto: Instagram@lucibenesova_official

Herečka Lucie Benešová kupuje dům na Sicílii. (2026)
„Vyjela jsem za domečkem se zahrádkou, který mě očaroval jak cenou (35 tisíc...
V domě, o který měla Lucie původně největší zájem, si nakonec přivodila i...
Sklep jednoho z nabízených domů
68 fotografií
Lucie Benešová (52) se pustila do plnění svého dalšího velkého snu. Po vybudování roubenky v Jizerských horách zamířila na Sicílii, kde si chce pořídit vlastní domek. První prohlídky ale nedopadly podle představ. Herečka přesto na italský ostrov nedá dopustit a slibuje, že fanoušky vezme na dobrodružnou cestu s sebou.

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Lucie Benešová se rozhodla splnit si další sen. Herečka, která má slabost pro chalupaření, rekonstrukce a zvelebování nemovitostí, tentokrát zamířila na jih Itálie. Na Sicílii se vydala hledat domek, který by se mohl stát jejím vlastním útočištěm u moře. První zkušenosti jí ukázaly, že cesta k vysněné nemovitosti může být pořádně dobrodružná.

„Miluju teplo a moře. Miluju cestování. Letos jsem si poprvé řekla, proč se pořád jenom vracet, když bych tam třeba mohla mít svůj vlastní kousek? Následovalo pár týdnů u notebooku. Byty, domečky, dokonce i paláce. Boží, že je dům za cenu ojetého auta a ne jeden. A místo? Sicílie. 360 slunečných dní v roce, ceny domů z celé Itálie mezi nejnižšími. Naložila jsem auto a jela,“ popsala Benešová ve videu na Instagramu.

„Chtěla jsem dvě koupelny, dvě až tři ložnice, protože je nás hodně, výhled na moře a malinkatou zahrádku. A hlavně opravdovou Sicílii. Vesnice Castroreale to splňovala. Nakonec jsem viděla domy, ze kterých se mi tajil dech, i domy, ze kterých jsme utíkali,“ přiznává.

Herečka Lucie Benešová kupuje dům na Sicílii. (2026)
Herečka Lucie Benešová kupuje dům na Sicílii. (2026)
„Vyjela jsem za domečkem se zahrádkou, který mě očaroval jak cenou (35 tisíc eur), tak vzhledem, ale ve finále to dopadlo úplně jinak,“ svěřila se herečka Lucie Benešová na Instagramu a ukázala zdi pokryté plísní. (Sicílie 2026)
V domě, o který měla Lucie původně největší zájem, si nakonec přivodila i zranění.
68 fotografií

„Vyjela jsem nejdříve za domečkem se zahrádkou, který mě očaroval jak cenou (35 tisíc eur, v přepočtu tedy přibližně 850 tisíc korun), tak vzhledem, ale ve finále to dopadlo úplně jinak,“ svěřila se herečka na sociálních sítích a ukázala zdi pokryté plísní. Přesto ji Sicílie nadchla. „Tahle země prostě není pro sraby,“ dodala s humorem, ukázala další dvě nemovitosti, které navštívila a naznačila, že o dalších zážitcích bude vyprávět v následujících dílech svého italského dobrodružství.

„Je to nervák, ale už teď vím, že je mi tu božsky!“ napsala nadšeně. Fanouškům navíc slíbila, že je do svého hledání zapojí a postupně jim ukáže, jak její sicilský projekt pokračuje.

Herečka Lucie Benešová kupuje dům na Sicílii. (2026)

Pro Benešovou nejde o první velký projekt spojený s nemovitostmi. V posledních letech věnovala spoustu energie stavbě roubenky Benešky v Jizerských horách, která se stala splněným snem. Chalupaření a budování útulných míst patří k jejím dlouhodobým zálibám a herečka opakovaně přiznává, že má stále nové plány. Sicílie je tak dalším krokem v její vášni pro nemovitosti, tentokrát ovšem v zahraničí.

Lucie Benešová letos v srpnu oslavila 52. narozeniny. Diváci ji znají z řady českých filmů a televizních seriálů, mezi nimiž nechybějí například Vekslák aneb Staré zlaté časy, Horákovi nebo Slunečná. Výrazně se zapsala také do povědomí diváků díky seriálu Vinaři.

Jejím manželem je herec Tomáš Matonoha, za kterého se provdala v roce 2004. Společně mají syna Štěpána a dceru Laru. Benešová má z předchozího vztahu s hercem Filipem Blažkem syna Luciána a s Matonohou si osvojili dceru Sáru. Herečka je také babičkou tří vnoučat.

lucibenesova_official

♥️Moje italské dobrodružství 2.díl
Vyjela jsem za domečkem, který mě očaroval jak cenou tak vzhledem, ale ve finále to dopadlo úplně jinakNicméně mě Sicílie dostala se vším všudy.Tahle země prostě není pro srabyAle o tom budou další díly.Teď musíme koupit domeček a to je to hlavní.
Jo a ta modřina se mi vybarvila až po příjezdu domů a vydržela měsíc.
Je to nervák, ale už teď vím, že je mi tu božsky!!!!

28. října 2026 v 18:19, příspěvek archivován: 29. října 2026 v 9:27
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