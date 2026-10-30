Sen o domku na Sicílii? Herečka Benešová ukázala plesnivé zdi i další překvapení

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Padesátnice Benešová dráždí v plavkách z dovolené, ukázala oblíbenou kozí stezku
Lucie Benešová se rozhodla splnit si další sen. Herečka, která má slabost pro chalupaření, rekonstrukce a zvelebování nemovitostí, tentokrát zamířila na jih Itálie. Na Sicílii se vydala hledat domek, který by se mohl stát jejím vlastním útočištěm u moře. První zkušenosti jí ukázaly, že cesta k vysněné nemovitosti může být pořádně dobrodružná.
„Miluju teplo a moře. Miluju cestování. Letos jsem si poprvé řekla, proč se pořád jenom vracet, když bych tam třeba mohla mít svůj vlastní kousek? Následovalo pár týdnů u notebooku. Byty, domečky, dokonce i paláce. Boží, že je dům za cenu ojetého auta a ne jeden. A místo? Sicílie. 360 slunečných dní v roce, ceny domů z celé Itálie mezi nejnižšími. Naložila jsem auto a jela,“ popsala Benešová ve videu na Instagramu.
„Chtěla jsem dvě koupelny, dvě až tři ložnice, protože je nás hodně, výhled na moře a malinkatou zahrádku. A hlavně opravdovou Sicílii. Vesnice Castroreale to splňovala. Nakonec jsem viděla domy, ze kterých se mi tajil dech, i domy, ze kterých jsme utíkali,“ přiznává.
„Vyjela jsem nejdříve za domečkem se zahrádkou, který mě očaroval jak cenou (35 tisíc eur, v přepočtu tedy přibližně 850 tisíc korun), tak vzhledem, ale ve finále to dopadlo úplně jinak,“ svěřila se herečka na sociálních sítích a ukázala zdi pokryté plísní. Přesto ji Sicílie nadchla. „Tahle země prostě není pro sraby,“ dodala s humorem, ukázala další dvě nemovitosti, které navštívila a naznačila, že o dalších zážitcích bude vyprávět v následujících dílech svého italského dobrodružství.
„Je to nervák, ale už teď vím, že je mi tu božsky!“ napsala nadšeně. Fanouškům navíc slíbila, že je do svého hledání zapojí a postupně jim ukáže, jak její sicilský projekt pokračuje.
Pro Benešovou nejde o první velký projekt spojený s nemovitostmi. V posledních letech věnovala spoustu energie stavbě roubenky Benešky v Jizerských horách, která se stala splněným snem. Chalupaření a budování útulných míst patří k jejím dlouhodobým zálibám a herečka opakovaně přiznává, že má stále nové plány. Sicílie je tak dalším krokem v její vášni pro nemovitosti, tentokrát ovšem v zahraničí.
Lucie Benešová letos v srpnu oslavila 52. narozeniny. Diváci ji znají z řady českých filmů a televizních seriálů, mezi nimiž nechybějí například Vekslák aneb Staré zlaté časy, Horákovi nebo Slunečná. Výrazně se zapsala také do povědomí diváků díky seriálu Vinaři.
Jejím manželem je herec Tomáš Matonoha, za kterého se provdala v roce 2004. Společně mají syna Štěpána a dceru Laru. Benešová má z předchozího vztahu s hercem Filipem Blažkem syna Luciána a s Matonohou si osvojili dceru Sáru. Herečka je také babičkou tří vnoučat.