„Ta cesta, kterou chodíme s ženami ze cvičení z města Novalja k moři už bezmála dvacet let, se opravdu jmenuje kozí stezka. Kdyby někoho z vás napadlo něco jiného, tak jsem to jen chtěla upřesnit, že se opravdu nacházím na kozí stezce,“ říká Lucie Benešová ve videu, ve kterém propaguje plavky.

Na závěr přidává také citát: „Nikdy se nesrovnávej s ostatními lidmi na světě. Pokud to uděláš, urážíš sám sebe. To řekl Bill Gates,“ dodala herečka.

Sledující v komentářích chválí Benešové prsa, postavu, bikiny i úsměv a dobré naladění. V komentářích nebyla v době přípravy článku ani jedna negativní připomínka či kritika.

Odvážně, jen v podprsence a kalhotkách, zapózovala Benešová už před lety na horách ve sněhu a v hotelovém pokoji.

Lucie Benešová má čtyři děti. S hercem Filipem Blažkem má syna Luciána (28), s hercem Tomášem Matonohou syna Štěpána (19) a dceru Laru (13). Vychovali také dceru Sáru (26), která je dnes již sama maminkou.

Herečka a dabérka se na filmovém plátně objevila už v dětských rolích, pak jako mladá dívka, například ve snímcích Horká kaše (1988), Blázni a děvčátka (1989), Panenka s porcelánovou hlavičkou (1991), či V erbu lvice (1994). Největší úspěch však slavily až pozdější snímky jako Sametoví vrazi, Ro(c)k podvraťáků či Bobule.

Jednu z hlavních postav vytvořila v seriálech On je žena, Horákovi, Gympl s (r)učením omezeným. V posledních letech hrála například v Doktorech z Počátků, ve Slunečné a v seriálu Co ste hasiči.

V posledních měsících herečka s velkou vášní objíždí chaty a chalupy známých osobností a točí reportáže do nováckého pořadu My, chalupáři. To, co vidí u druhých, pak aplikuje na své roubence Beneška, prozradila v rozhovoru pro iDNES.cz.