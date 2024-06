Všechno prožívám velmi senzitivně. Děti se mi u filmů smějí, říká Lucia Šoralová

Lucie, naposledy jsme se viděly na křtu vaší druhé desky Cela. Jak se vám od té doby daří pracovně?

Myslím, že hezky. Hudební skupina Nerez & Lucia má spoustu nových písniček. Koncertujeme, píšeme a jsme tak nějak v nejlepším rozpoložení od našeho vzniku v roce 2017. A s mou kapelou Almou hrajeme takový šanson s příměsí world music. Kromě toho píšu písně do jednoho původního českého multimediálního projektu, o kterém ještě nemůžu mluvit, ale když se to povede zrealizovat, bude to určitě krásné. A taky jsem se po letech nechala znovu zlákat Mezinárodní konzervatoří k učení zpěvu.

Nejlepší dieta pro mě je, když mám tak naplněný život, že nestihnu myslet na jídlo.