Lovkyni Belladonnu srazil opilý řidič. Zůstala v bezvědomí zaklíněná pod autem

„Včera byl světový den obětí dopravních nehod. Dneska je to přesně měsíc, co mě přejelo auto. Šla jsem po přechodu a srazil mě opilej řidič. Jedním kolem mi přejel přes stehna a ruku. Zůstala jsem v bezvědomí zaklíněná pod autem, koukala mi ven jen hlava a část hrudníku. Kolemjdoucí zvedli auto (!!!) a dostali mě ven. A teď ta zajímavá věc - nějakým zázrakem se mi nic vážnýho nestalo,“ napsala Viktorie Mertová na Instagramu v pondělí večer.

„Měla jsem MEGA štěstí. Teda ne že by to nemělo následky, zmuchlaná jsem byla solidně, léčim to a furt to bolí. Je to voser. Ale je to tak neuvěřitelný, že je to vlastně sranda. Stejně jako mít otisknutej vzorek pneumatiky na zadku. Nebo říkat lidem, že se cejtim trochu přejetá, a sledovat jejich zhrozený reakce. A jméno Drápalík si už do všech budoucích kvízů budu pamatovat s naprostou jistotou,“ pokračovala.

Od nehody řeší různé věci s policií a s pojišťovnami, a i právě kvůli tomu se rozhodla o tento zážitek podělit se sledujícími. „Je to frustrující. Je v tom dost WTF momentů... o který se ráda podělim, až to bude uzavřený,“ napsala a poděkovala lidem za pomoc, kteří pasivně nekoukali a okamžitě udělali z jejího pohledu neuvěřitelnou věc, kterou jí možná zachránili nebo jí minimálně hodně usnadnili zotavení.

„Takový štěstí nemá každej. Desítky chodců ročně na následky dopravní nehody zemřou, stovky jsou vážně zraněný. Já tady nechci jet žádnou antimotoristickou agitku, sama řídim, ale z vlastní zkušenosti vám říkám, že chodec je i proti malýmu autíčku hrozně bezbrannej. Myslete na to, když jedete kdekoli, kde jsou lidi. A tvl nebuďte idioti a nepijte, když řídíte,“ dodala.