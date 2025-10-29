Budíček v podobě dětského pláče a AI děti na plakátech
Namísto klasického ranního budíčku se soutěžící probudili za doprovodu dětského pláče. V obývacím pokoji na ně čekaly panenky představující jejich potomky a portréty starších dětí, které vytvořila umělá inteligence zkombinováním jejich obličejů.
Patricie s Honzim pojmenovali svou dceru Sofinka, Michelle a Martin zvolili Maxe, Kika s Dušanem se starali o malou Evu. Soutěžící se pustili do péče a přebalovali, krmili i utěšovali. Nechyběly přitom úvahy nad rodičovstvím, plány do budoucna a sdílení postoje k výchově.
Adri s Honzou diskutovali o ideálním věku pro dítě, Klára s Danym zase o stabilitě vztahu jako předpokladu pro rodinu.
Rodičovské radosti, lívance i překážková dráha
Soutěžící absolvovali i „rodičovskou rozcvičku“ včetně běhu s kočárky na čas přes překážkovou dráhu.
Adri s Honzou nafotili rodinné snímky a Honzi Patricii překvapil domácími lívanci. Patricie později přiznala, že má pocit, že kvůli péči o „miminko“ ztrácí s Honzim čas jen pro ně dva.
Movie night: večer plný pravdy
Večerní movie night tradičně nabídla pohled do zákulisí vztahů. Na plátně se objevily záběry z uplynulých dní od odlehčených scén po ty, které zamrzely.
Jedním z nejvíce rezonujících momentů byl výrok Martina na adresu Kláry, kdy uvedl, že „v 31 letech už nemá co nabídnout“ a že je pro něj spíše kotvou. Martin se Kláře veřejně omluvil a uznal, že ji soudil příliš rychle, ale slova už zůstala ve vzduchu. Klára reagovala slzami.
Další klipy ukázaly například Kiku diskutující o svých citech k Dušanovi i Danovi, Martinovo rozčarování ze vztahu s Michelle, nebo Patricii svěřující se s tím, že se cítí pod tlakem Honziho očekávání a snahy ji „předělat“.
Napětí vyvrcholilo momentem, kdy se na obrazovce objevili moderátoři Televizních novin Rey Koranteng a Lucie Borhyová, kteří oznámili, že Dany a Klára musí opustit vilu. Rozhodnutí zdůvodnila moderátorka Zorka Hejdová tím, že jejich vztah působí spíše kamarádsky a mají třicet minut na sbalení věcí. Oba soutěžící přijali zprávu smířlivě a s úsměvem.