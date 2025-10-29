Love Island: AI děti, lívance a movie night, která změnila osudy ve vile

Reality show Love Island zažila den plný emocí. Soutěžící si vyzkoušeli roli rodičů nanečisto. Vila se proměnila ve školku, kde hlavní roli hrály realistické panenky, pláč a témata o budoucnosti. Večer pak přinesl tradiční movie night, při níž na povrch vypluly nečekané pravdy, emoce i konflikty.

Love Island Česko & Slovensko 2025 | foto: TV Nova

Budíček v podobě dětského pláče a AI děti na plakátech

Namísto klasického ranního budíčku se soutěžící probudili za doprovodu dětského pláče. V obývacím pokoji na ně čekaly panenky představující jejich potomky a portréty starších dětí, které vytvořila umělá inteligence zkombinováním jejich obličejů.

Patricie s Honzim pojmenovali svou dceru Sofinka, Michelle a Martin zvolili Maxe, Kika s Dušanem se starali o malou Evu. Soutěžící se pustili do péče a přebalovali, krmili i utěšovali. Nechyběly přitom úvahy nad rodičovstvím, plány do budoucna a sdílení postoje k výchově.

Adri s Honzou diskutovali o ideálním věku pro dítě, Klára s Danym zase o stabilitě vztahu jako předpokladu pro rodinu.

Rodičovské radosti, lívance i překážková dráha

Soutěžící absolvovali i „rodičovskou rozcvičku“ včetně běhu s kočárky na čas přes překážkovou dráhu.

Adri s Honzou nafotili rodinné snímky a Honzi Patricii překvapil domácími lívanci. Patricie později přiznala, že má pocit, že kvůli péči o „miminko“ ztrácí s Honzim čas jen pro ně dva.

Movie night: večer plný pravdy

Večerní movie night tradičně nabídla pohled do zákulisí vztahů. Na plátně se objevily záběry z uplynulých dní od odlehčených scén po ty, které zamrzely.

Jedním z nejvíce rezonujících momentů byl výrok Martina na adresu Kláry, kdy uvedl, že „v 31 letech už nemá co nabídnout“ a že je pro něj spíše kotvou. Martin se Kláře veřejně omluvil a uznal, že ji soudil příliš rychle, ale slova už zůstala ve vzduchu. Klára reagovala slzami.

Další klipy ukázaly například Kiku diskutující o svých citech k Dušanovi i Danovi, Martinovo rozčarování ze vztahu s Michelle, nebo Patricii svěřující se s tím, že se cítí pod tlakem Honziho očekávání a snahy ji „předělat“.

Napětí vyvrcholilo momentem, kdy se na obrazovce objevili moderátoři Televizních novin Rey Koranteng a Lucie Borhyová, kteří oznámili, že Dany a Klára musí opustit vilu. Rozhodnutí zdůvodnila moderátorka Zorka Hejdová tím, že jejich vztah působí spíše kamarádsky a mají třicet minut na sbalení věcí. Oba soutěžící přijali zprávu smířlivě a s úsměvem.

Love Island: AI děti, lívance a movie night, která změnila osudy ve vile

