Seznamte se s jedenácti novými obyvateli nové vily Love Island, která se nachází na ostrově Tenerife. Reality show se po roční pauze vrací v pondělí 8. září na Oneplay. TV Nova první epizodu uvede 9. září, další díly pak budou následovat na Nova Fun. Show přinese opět romantiku, radost, dramatické situace i slzy. Diváky pořadem již tradičně provede moderátorka Zorka Hejdová. Prohlédněte si v galerii medailonky všech soutěžících.
Love Island Česko & Slovensko 2025
MAJDA (28): Femme fatale z Liberce! Majda je nepřehlédnutelná kráska, která se nebojí projevit své city. Na první pohled je nesmírně přitažlivá. Má v sobě něco, co v mužích probouzí touhu ji chránit. Nemá ráda zbytečné drama, ale když se jí něco nelíbí, nebojí se to říct. Miluje randění a poznávání nových lidí. Magdalena je rozvedená a do vily přichází s jasným cílem – vystoupit ze své komfortní zóny. Pokud se jí někdo líbí, rozhodně mu to řekne přímo.
SÁRA (19): Pracuje jako barmanka v Bratislavě a je také fotomodelkou. Nedávno zabodovala v soutěži krásy, kde získala titul 2. vicemiss Euro Miss Roma 2025. Na první pohled je zřejmé, že si nenechá od nikoho nic líbit. Jinými slovy, umí být ostrá a řekne, co si myslí bez obalu. Její výrazná povaha z ní dělá osobnost, která ve vile určitě nezůstane bez povšimnutí. Za Sářiným přímým vystupováním se však skrývá citlivá minulost. Od dětství měla těžký život – vyrůstala bez rodičů a oporu našla ve svém bratrovi, který ji vychoval. Právě tyto zkušenosti postupně formovaly její silnou a odolnou osobnost a daly jí vnitřní sílu. Ukáže ve vile svou jemnější povahu a dovolí někomu, aby se jí přiblížil k srdci?
ADÉLA (23): Studentka psychologie ze Zlína působí na první pohled nevinně, ale když ji něco rozčílí, dokáže překvapit. Je emotivní, impulzivní a někdy netrpělivá – kombinace, která by ve vile mohla vyvolat nejednu jiskru. Do soutěží a vztahů vždy dává všechno. Její povaha jí nedovolí přijít o to, po čem touží. Adéla měla jeden vážný vztah, který trval od základní školy. Rozhodla se přihlásit do Love Islandu, protože věří, že právě zde může najít zdravý vztah a nové přátele.
PATRICIE (23): Patricie, modelka a asistentka v klinice estetické medicíny v Praze, je pozitivní, jemná, odhodlaná a vytrvalá. Prostě typ ženy, po které muži touží. Patricie je týmový hráč, ale zároveň umí stanovit hranice. Má ráda sport, zábavu, dobrodružství a adrenalin, proto se nebojí zkoušet nové věci – ať už jde o rande nebo životní výzvy. Patricie pochází z harmonické rodiny, a proto sní o lásce, jakou vidí doma – stabilní, oddané a plné porozumění. Najde ji na Love Islandu?
LENKA (23): Je plná energie a vždy jde za tím, co chce – a ano, všechno musí být podle ní. Zubní asistentka Lenka z Prahy je sebevědomá, tvrdohlavá, ale také velmi upovídaná. Patří k lidem, které buď milujete, nebo nenávidíte. Není moc dobrá v tom být single, a když se zamiluje, umí být neuvěřitelně starostlivá a oddaná. Pochází z velmi podporující rodiny a má dvojče, se kterým má blízký vztah. Do vily přijíždí v naději, že potká muže, který ji přijme přesně takovou, jaká je – tvrdohlavou, upřímnou a plnou života.
MICHAELA (24): U Michaely může být první dojem klamný. Její alternativní styl kontrastuje s její jemnou povahou. Tato studentka masové komunikace z Handlové měří sice jen 160 cm, ale její charisma zaplní každou místnost. Čím více mluví, tím více si vás získá. Je otevřená, spontánní a vždy připravená překvapit. Do Love Islandu se přihlásila impulzivně, řídila se intuicí a věřila, že pořadu chybí osobnost a styl, které ona sama přináší.
MARTIN (25): Muž, který vnímá život jako jedno velké dobrodružství. Marketér z Brna žije život naplno – miluje surfování, skateboarding a jakoukoli aktivitu, při které se mu rozproudí adrenalin. Je přirozeným vůdcem skupiny, vždy je to on, kdo navrhuje kam jít a co dělat. Ve volném čase skládá electropopovou hudbu. Sní o partnerce, se kterou by mohl cestovat po světě. Martin má slabost pro inteligentní, aktivní a energické ženy. Najde na Love Islandu tu pravou partnerku pro své životní dobrodružství?
NICOLAS (28): Je to sportovec s velkým srdcem. Pochází z Banské Bystrice a živí se profesionálním hokejem. Je přátelský, vtipný a dokáže svou dobrou náladou okamžitě nakazit své okolí. Miluje sport, zábavu a večírky, ale rád také poslouchá Eda Sheerana. V hloubi duše je citlivý romantik, který touží po pravé lásce. Kdysi chodil s Marcelou z pořadu Ruža pre nevestu, se kterou zůstal přáteli i po rozchodu. Na Love Island přijíždí, aby ukázal, že není jen hokejista, ale také charismatický a inteligentní muž připravený na nové výzvy a možná i na lásku svého života.
DANIEL (21): Fitness trenér z Prahy, který vedle své kariéry studuje také ekonomii, je upovídaný, spontánní a má přirozený šarm showmana. Zároveň je starostlivým a oddaným partnerem, který je připraven věnovat ženě veškerou svou pozornost. Jeho bývalou přítelkyní je Justýna Zedníková, vítězka soutěže Miss Česká republika 2023. Na Love Island přichází s upřímnou touhou najít někoho, komu by mohl věnovat veškerou svou pozornost. Která z dívek mu otevře své srdce?
DANY (30): Rodák z Bratislavy, který v současné době žije v Pezinku, je model, ale stejně tak je ochoten vyhrnout si rukávy a pomáhat v rodinném podniku zabývajícím se terénními úpravami. Jeho velkým snem je otevřít si vlastní bistro. Daniel respektuje ženy, umí s nimi otevřeně mluvit, ale také je rád okouzluje jemným flirtováním. Po sedmiletém vážném vztahu je připraven znovu se zamilovat a věří, že na Love Islandu najde tu, s níž vybuduje stabilní a láskyplný vztah.
TUNG (31): Okouzlující a tajemný kaskadér žije v Londýně, pracuje jako model a kaskadér – a přesně ví, co od života chce. Je klidný a vyrovnaný, ale v jeho očích je jiskra romantiky. O svých citech mluví opatrně, a možná právě proto je tak přitažlivý. Jeho jemný přízvuk a charisma přitahují ženy jako magnet. Obdivuje Jackieho Chana a věří, že klíčem k úspěchu je tvrdá práce. Na Love Islandu hledá sportovní ženu, se kterou ho nebude spojovat jen společná chemie, ale také podobné tempo života.
Zorka Hejdová jako moderátorka seznamovací show Love Island (2025)
Finále show Love Island Česko & Slovensko 2024 (28. října 2024)
Vítězným párem se stali Slováci Kristi a Trabo. (28. října 2024)
Vítězným párem se stali Slováci Kristi a Trabo. (28. října 2024)
Vítězové třetí řady show Love Island, Majka a Chris, a vítězové druhé řady, Denisa a Kryštof (28. října 2024)
Vítězové Love Islandu 2024 Trabo a Kristi s moderátorkou Zorkou Hejdovou (28. října 2024)
Vítěz Trabo (28. října 2024)
Zorka Hejdová (28. října 2024)
Finalistky show Love Island 2024: Yeni, Domi a Kristi (28. října 2024)
Finalisté reality show Love Island Česko & Slovensko 2023
Finále reality show Love Island 2023
Finále reality show Love Island 2023 vyhrála blondýnka Majka a blonďák Chris (říjen 2023).
Vítězové show Love Island Česko & Slovensko 2022 a 2021
