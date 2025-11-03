Seznamka Love Island zná své vítěze, jeden z párů si odnáší dva miliony korun

V pondělí večer mohli diváci na platformě Oneplay sledovat finále páté řady show Love Island Česko & Slovensko. Ve velkém finále si všechny tři finálové páry připomněly jejich cestu soutěží, přičemž o konečném pořadí a vítězné dvojici tradičně rozhodli diváci hlasováním v mobilní aplikaci Love Island Česko & Slovensko.
Finále Love Island Česko & Slovensko 2025 (3. listopadu 2025)

foto: TV Nova





Pátá série Love Island Česko & Slovensko se zařadila mezi nejsilnější a nejúspěšnější ročníky této populární reality show. Velkolepé finále ve slavnostně vyzdobené vile na Tenerife přineslo silné emoce, napětí až do poslední chvíle a také mimořádně těsný souboj o vítězství.





Slavnostního galavečera se zúčastnili rodinní příslušníci finalistů, přátelé, ale i účastníci předchozích sérií Love Island. Na dálku se prostřednictvím videohovoru připojili loňští vítězové, snoubenci Kiki a Trabo. Osobně do vily zavítali i vítězové první série a dnes už i rodiče Laura a Martin, a také vítězové druhé série a čerství manželé Denisa a Kryštof.

Pátý ročník Love Island Česko & Slovensko přinesl více překvapení než kdykoli předtím – nečekané odchody, dramatické návraty i legendární Casa Amor, která opět prověřila pevnost všech vztahů. Během finálového večera si páry připomněly svou cestu Love Islandem, zavzpomínaly na společné momenty a přečetly si své závěrečné, upřímné sliby před zraky nejbližších.

Patrícia a Honzi ve finále Love Island Česko & Slovensko 2025 (3. listopadu 2025)

O vítězích už tradičně rozhodli diváci hlasováním v aplikaci Love Island, přičemž rozdíl mezi dvojicemi byl velmi těsný. Na třetím místě se umístili Adri a Honza, druhé místo obsadili Kika a Dušan. Titul vítězů páté série získali Patrícia a Honza, kteří si svou upřímností, energií a vzájemnou podporou získali nejen srdce ostatních ostrovanů, ale i diváků.

„Před odchodem na Love Island mi intuice říkala, že tady na mě někdo čeká, ale nečekala jsem, že tady opravdu někoho potkám, budu s ním až do finále, které nakonec spolu i vyhrajeme,“ prozradila Patricie bezprostředně po vítězství. „Mám to úplně stejně. Absolutně jsem to nečekal, a už vůbec ne, že budeme mít takovou přízeň diváků a že se tady zamiluji tak, jak jsem se zamiloval,“ dodal Honzi.

OBRAZEM: Soutěžící v show Love Island si vyzkoušeli peprné sado-maso hrátky

Na závěr slavnostního večera vítěze čekala poslední zkouška důvěry – rozhodnutí o výhře ve výši dvou milionů korun. Honzi, který si vylosoval obálku s výhrou, ani na okamžik nezaváhal a rozhodl se o ni podělit s Patricií. Jejich Love Island pohádka tak měla opravdu krásný konec.

Fanoušci Love Islandu však o romantiku nepřijdou ani po finále. Od 18. listopadu 2025 se na Oneplay dočkají nové dávky lásky a emocí, a sice nové řady reality show Bachelor Česko, ve které čeká dívky pořádné překvapení – bojovat totiž nebudou o srdce jednoho muže, ale rovnou dvou. Sympaťáci Martin a Míra jsou totiž dvojčata. A přestože jsou si na první pohled více než podobní, povahou a zejména vkusem na ženy se od sebe liší.

