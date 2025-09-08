Love Island 2025 začíná. „Srdíčka“ bojují o dva miliony v nové vile na novém ostrově

Tereza Hrabinová
  17:05
Pátá řada reality show Love Island startuje už dnes. Soutěžící, přezdívaní „srdíčka“, se tentokrát nastěhovali do vily na Tenerife, kde je čeká boj o lásku i hlavní výhru dva miliony korun.
Daniel, 21 let
Majda, 28 let
První díl páté řady reality show Love Island startuje už dnes na placené platformě Oneplay, na TV Nova se objeví zítra ve 23:00. Po čtyřech sériích natáčených na Gran Canarii se soutěž letos přesouvá do luxusní vily na Tenerife. Ve scenérii sopečného ostrova čekají diváky dramata, zvraty, flirt i emoce.

Pořadem provede moderátorka Zorka Hejdová a komentáře přidá také Vašek Matějovský. „Koukám od první série a nepřestalo mě to bavit. Zorka mě tam extrémně baví a těším se i na Vaškovy hlášky,“ komentuje fanynka pořadu na sociálních sítích.

Kdy a kde sledovat Love Island 2025

Od 8. září se nové epizody Love Islandu objevují na platformě Oneplay každý všední den, vždy s dvoudenním odstupem oproti natáčení. TV Nova první díl odvysílá 9. září ve 23:00. Víkendy budou tradičně patřit speciální epizodě Hotlist.

Stejně jako v minulých ročnících nechybí ani prémiový podcast Love Cast, který nabízí pohled do zákulisí. Mapuje především emoce soutěžících po jejich odchodu z vily a do diskuse zapojuje i přátele či rodinu. Moderování se ujali vítězové minulé řady Kristi a Trabo, doplní je herec Vincent Navrátil a účastník reality show Survivor Daniel Pavliš. Nové epizody vycházejí několikrát týdně na webu Nova.cz.

Soutěžící: srdíčka 2025

Soutěžící, kterým se v pořadu říká srdíčka, letos netvoří tradiční desítku, ale rovnou jedenáctku. Mezi ženami je například studentka psychologie Adéla, zdravotní sestra Lenka, kosmetička Majda, asistentka na klinice estetické medicíny Patricie, studentka a baristka Michaela nebo fotomodelka Sára.

Proti nim stojí pětice mužů: kondiční trenér Dany, fitness trenér Daniel, profesionální hokejista Nicolas, kaskadér Tung a content creator Martin. V uzavřené vile se tato skupina pokusí najít lásku a vytvořit pevný vztah. Kromě romantiky jde ale i o hlavní výhru dva miliony korun. O napětí se postarají i nově příchozí soutěžící, tzv. bombshells. Ti mohou rozbouřit dění, zatímco ostatní z ostrova odcházejí – buď proto, že si nenašli partnera, nebo proto, že je vyřadí sami diváci prostřednictvím aplikace.

Co v soutěži účastníci hledají?

Daniel, 21 let

Doufám, že najdu nějakou hezkou a roztomilou holčinu, co bude hodná,“ říká fitness trenér Daniel. Vedle práce studuje ekonomii. Je prý starostlivým a oddaným partnerem, který je připraven věnovat ženě veškerou svou pozornost. Jeho bývalou přítelkyní je Justýna Zedníková, vítězka soutěže Miss Česká republika 2023.

Majda, 28 let

Já doufám, že najdu muže svých snů,“ svěřuje se Majda. Nemá prý ráda zbytečné drama, ale když se jí něco nelíbí, nebojí se to říct. Magdalena je rozvedená a do vily přichází s cílem vystoupit ze své komfortní zóny.

Patricie, 23 let

Doufám, že najdu na vile spřízněnou duši,“ komentuje modelka a asistentka v klinice estetické medicíny Patricie. Má ráda sport, zábavu, dobrodružství a adrenalin. Proto se nebojí zkoušet nové věci, ať už jde o rande nebo životní výzvy. Patricie pochází z harmonické rodiny a sní o lásce, jakou vidí doma: stabilní, oddané a plné porozumění.

Nicolas, 28 let

Doufám, že na vile potkám matku svých dětí, ou jé,“ přeje si profesionální hokejista Nicolas. Kromě sportu miluje zábavu, večírky a Eda Sheerana. V hloubi duše je prý citlivý romantik, který touží po pravé lásce. V minulosti chodil s Marcelou z pořadu Ruža pro nevestu, se kterou se přátelí i po rozchodu.

Sára, 19 let

Doufám, že najdu lásku na první pohled,“ tvrdí barmanka a fotomodelka Sára. V soutěži krásy nedávno získala titul druhé vicemiss Euro Miss Roma 2025. Sára měla od dětství těžký život. Vyrůstala bez rodičů a vychoval ji bratr. Tyto zkušenosti ji postupně formovaly a udělaly z ní silnou a odolnou osobnost, která umí být ostrá a řekne, co si myslí bez obalu.

Martin, 24 let

Já doufám, že najdu džunglérku, ať mám duoQ v Lolku,“ žertuje marketér Martin. (Pozn. red.: „Lolko“ je populární počítačová hra League of Legends, kde „duoQ“ znamená hrát ve dvojici s partnerem). Martin ve volném čase skládá electropopovou hudbu, miluje surfování, skateboarding a adrenalin všeobecně. Má prý slabost pro inteligentní, aktivní a energické ženy. Sní o partnerce, se kterou by mohl cestovat.

Adéla, 23 let

Já doufám, že najdu to, co najít mám,“ říká studentka psychologie Adéla. Tvrdí o sobě, že je emotivní, impulzivní a někdy netrpělivá. Kombinace, která by ve vile mohla vyvolat nejednu jiskru. Do soutěží a vztahu vždy dává všechno. Měla jeden vážný vztah, který trval od základní školy.

Michaela, 24 let

Já doufám, že na vile najdu svého buddyho,“ komentuje Michaela, studentka masové komunikace. Měří sice jen 160 cm, ale její charisma zaplní každou místnost. Do Love Islandu se přihlásila impulzivně, řídila se intuicí a věřila, že pořadu chybí osobnost a styl, které ona sama přináší.

Lenka, 23 let

Já doufám, že na vile najdu někoho, kdo mě bude milovat jako Nikos Kiku,“ přeje si zubní asistentka Lenka (pozn. red.: odkazuje na influencery Nikose a Kiku, kteří se nedávno zasnoubili během dovolené v Řecku). Lenka přiznává, že jí moc nejde být single, a když se zamiluje, je neuvěřitelně starostlivá a oddaná.

Tung, 31 let

Já doufám, že na vile najdu třeba nějaké nunčaky,“ odpovídá tajemný kaskadér Tung. Obdivuje Jackieho Chana a věří, že klíčem k úspěchu je tvrdá práce. Na Love Islandu hledá sportovní ženu, se kterou ho nebude spojovat jen společná chemie, ale také podobné tempo života.

Dany, 30 let

Doufám, že na vile najdu svou spřízněnou duši, kterou už déle hledám,“ touží model Dany, ale kromě toho pomáhá v rodinném podniku zabývajícím se terénními úpravami. Jeho velkým snem je otevřít si vlastní bistro.

Po sedmiletém vážném vztahu je připraven znovu se zamilovat a věří, že na Love Islandu najde tu, se kterou vybuduje stabilní a láskyplný vztah.

Jak vila letos čeká na účastníky?

Letošní srdíčka se na dva měsíce nastěhují do vily, která oproti předchozím ročníkům nabízí více prostoru i komfortu. Čeká je větší bazén obklopený palmami, venkovní posilovna i klidová zóna určená k odpočinku. Centrem dění se stane ikonické ohniště, kde se bude rozhodovat o vztazích a osudech soutěžících. Uvnitř nechybí velká společná ložnice, útulný obývák ani skrytá zákoutí pro páry, které zatouží po chvíli soukromí.

Součástí je také prostorný make-up room a speciální prostor Hideaway, kde mohou srdíčka strávit společnou noc jako odměnu za silný vztah, ať už díky výhře v soutěži, nebo rozhodnutí diváků. Co se stane v Hideaway, to tam navždy zůstane.

„Konečně ta vila troška vyzerá, predošlá sa so zahraničnými Love Islandmi nedala ani porovnať, veď to bolo na hanbu,“ hodnotí jedna z divaček na Instagramu.

Diváci můžou ovlivňovat dění

Stejně jako v minulých ročnících mohou diváci rozhodovat o tom, kdo ve vile zůstane a kdo se s cestou za láskou bude muset rozloučit. Hlasování ovlivňuje nejen vyřazování jednotlivých soutěžících, ale i speciální úkoly nebo výhody pro vybrané páry.

Oficiální aplikaci Love Island Česko & Slovensko si lze zdarma stáhnout v Google Play i App Store. Právě prostřednictvím mobilů se tak fanoušci stávají součástí dění a jejich hlas dokáže zcela změnit osudy srdíček na Tenerife.

Jak to celé probíhá?

Franšíza reality show Love Island, dnes vysílaná v celé řadě zemí světa, se zrodila ve Velké Británii.

Na začátku do vily přichází prvních pět dívek, které čekají na muže. Pokud se jim nový příchozí zalíbí, mohou vystoupit vpřed a dát najevo svůj zájem. Muž si pak vybírá, zda se spáruje s některou z nich, nebo si vyhlédne jinou soutěžící. Dívky mohou předstoupit i tehdy, když už tvoří pár, což znamená, že ten, kdo zůstane bez partnerky, musí hledat novou.

Během show soutěžící plní různé úkoly, zapojují se do her a čelí nejrůznějším výzvám. Do rozběhnutých vztahů pravidelně vstupují nově příchozí účastníci, již zmínění bombshells. Ti si hledají partnera mezi již spárovanými srdíčky, což ve vile vždy vyvolává silné emoce. Při „recouplingu“ si vybírají objekt svého zájmu, zatímco jejich protějšek rozhoduje, zda dá vztahu šanci, nebo zůstane věrný dosavadnímu partnerovi.

Soutěž postupně opouštějí ti, kteří nedokážou s nikým vytvořit pár. V každé epizodě jsou vzájemné vztahy testovány. Tomu, kdo není spárovaný nebo je spárovaný jen účelově, hrozí, že bude muset vilu opustit. Důležité je získat si důvěru diváků, kteří rozhodují o vítězi.

Finále přináší klíčový moment: oba členové vítězné dvojice dostanou obálku, z nichž jen jedna ukrývá finanční odměnu. Ten, kdo ji otevře, pak stojí před zásadním rozhodnutím: ponechat si výhru jen pro sebe, nebo zvolit lásku a rozdělit se s partnerem.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
