K drogám mě dostal modeling, říká sestra Kate Mossové a živí se teď nahotou

„S drogami a alkoholem jsem začala poměrně brzy. Byla to pro mě taková berlička, způsob uklidnění, a v módním průmyslu jsou na každém rohu,“ říká „Když jsem byla hodně mladá, drogy a alkohol mi dávali samí vlivní lidé, takže mi to nepřipadalo jako nic špatného.“

Přiznává, že jeden čas brala drogy až pět dní v týdnu. V pozdější době k tomu přispěl i vztah se starším mužem, který jí byl nevěrný. Nicméně na počátku, v pouhých devatenácti letech, ji k tomuto životnímu stylu přivedli právě její zaměstnavatelé.

„Nikdo neřekl: hej, možná bychom ji neměli podporovat v braní drog, možná radši chceme, aby na tom byla co nejlépe a žila zdravě… už to mi zpětně připadá zvláštní. To by se nemělo dít v žádné profesi,“ uvedla.

„Užívala jsem trávu a tak. Nikdy jsem si nepřipadala závislá, ale stalo se to mým únikem od všeho. Otupovalo to vztek, naštvání, osamělost… bylo to jako takový kamarád,“ popisuje.

Na odvykací kúře strávila čtyři týdny. „Lidé na odvykačce mi říkali, že ani nepůsobím jako závislá, protože jsem vlastně nikdy nezkusila žádnou jinou drogu než tu jednu, a ani jsem nechtěla.“

Přestože se ke své kariéře dostala skrze starší sestru Kate, oporu v ní hledat nemohla. Kate Mossová byla také známá svou náklonností k omamným látkám. Navíc byla pro sestru konkurentkou.

Kate Mossová se sestrou Lottie v roce 2014

„Celou dobu vyrůstám ve stínu své sestry. Nesnažím se říct, že to pro mě není výhoda, rozhodně mi to otevřelo různé příležitosti, umožnilo mi to zažít skvělé věci a potkat lidi, kteří jsou dnes mými nejlepšími přáteli, ale tato práce není pro mě. Neustále být terčem srovnávání s někým jiným, ať je slavný nebo ne, to je prostě hrůza.“

Po téměř deseti letech ukončila práci s agenturou a začala se věnovat své kariéře na OnlyFans. Hodlá si nechat odstranit tetování z obličeje i iniciály bývalých milenců, přičemž tvrdí, že se chce stát tou nejlepší verzí sebe sama. „Už teď si sebe vážím o tolik víc. Mám kolem sebe dobré lidi, kteří mě podrží a dokážou rozesmát, a to je na to ten správný recept.“