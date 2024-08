Rodina a přátelé mě zavrhli kvůli OnlyFans, říká sestra Kate Mossové Lottie

Lottie Mossová začala s OnlyFans v roce 2021, když se přestěhovala z rodné Británie do amerického Los Angeles. „Tušila jsem, že lidé ve Spojeném království nebudou tak shovívaví, ale ne tak, jak jsem se cítila, když jsem se vrátila,“ řekla Lottie Mossová v podcastu Dream On with Lottie Moss.

„Ztratila jsem spoustu přátel z modelingového průmyslu. Máma se mnou nemluvila několik týdnů a moje rodina z toho byla zmatená,“ popsala Mossová.

„V Los Angeles je hodně holek na OnlyFans a hodně porno hvězd. Lidé je přijímají do společnosti a jsou s nimi v pohodě. Nikdo se jich na to neptá. Potom jsem se přestěhovala zpátky do Londýna a tehdy to pro mě začalo být skutečné. Všichni přátelé mysleli, že jsem se psychicky zhroutila,“ dodala bývalá modelka, které své slavné sestře byla za družičku.

Žít ve stínu slavné sestry pro ni ale nebylo snadné, měla z toho deprese a kvůli tomu skončila s normálním modelingem. „Říkali mi: Jsi sestra Kate Mossové a vždycky budeš její součástí. A to jsem nebyla já,“ vysvětlila.

OnlyFans pro ni ale nebyla nouzová varianta. „Lidé si myslí, že jsem se do toho pustila, protože jsem na tom byla v životě špatně a všechno šlo z kopce, ale bylo to přesně naopak,“ vysvětluje Mossová. „Modeling představoval něco, čemu jsem zrovna nefandila, a když jsem našla OnlyFans, potkala jsem všechny ty holky, které mi byly podobné. Vždycky jsem chtěla trochu víc riskovat a vystavovat své tělo,“ dodala.