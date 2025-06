„Jestli je vám právě teď psychicky hrozně, vězte, že to zase brzy skončí. Já jsem totiž právě prožila to největší zhroucení svého života. Opravdu jsem chtěla se vším skoncovat, už jsem tu ani nechtěla být,“ svěřila se Lottie Mossová na Instagramu.

Přiznala, že si prochází náročným obdobím. „Říkala jsem si, že mě vlastně nikdo nemá opravdu rád, že mě nikdy nikdo neměl rád, že nenávidím svůj život, že jsem neschopná a líná,“ popsala na sociální síti, kde má téměř šest set tisíc sledujících.

„Trápí mě ADHD, někdy to je pocit, jako by se mnou můj mozek válčil. Naprosto vás chápu, upřímně. Pokud se teď cítíte stejně jako já, vězte, že přesně vím, jaké to je,“ dodala s tím, že o ADHD se podle ní nemluví dostatečně. „Vím, jak moc těžké to mohou mít holky s ADHD. Myslím, že tuto duševní poruchu lidé často zlehčují, i když je život s ní náročný a má ji mnoho lidí,“ říká.

„U žen při ADHD létají emoce často prudce nahoru a dolů. Občas jsou to šílené stavy. Vzpomínám si, že než mi tohle onemocnění diagnostikovali, byla jsem přesvědčena o tom, že mám bipolární poruchu. Tak zlé to bylo,“ dodala rodačka z Londýna.

Zhroucení („crash out“), které Mossová popisuje, je stav, kdy se člověk cítí přetížený a emočně vyčerpaný, může být náhle i agresivní. Často se objevuje, když léky na ADHD přestanou účinkovat nebo když je jedinec pod velkým tlakem a ve stresu.

V pořadu Celebrity Bear Hunt na Netflixu se modelka svěřila s problémy se závislostmi, která má za sebou. „Drogy a deprese. Člověk se stane zcela otupělým vůči všemu. Nic jsem necítila. Žádné emoce. Bylo mi jedno, jestli budu žít, nebo jestli umřu,“ řekla s tím, že jí matka nařídila jít na odvykačku a tak strávila v únoru roku 2022 měsíc v léčebně ve Spojených státech.

Lottie tvrdí, že než se stala hvězdou přehlídkových mol, drog ani alkoholu se nikdy nedotkla. „Drogy a alkohol jsem začala v práci poměrně brzy používat jako berličku. Jako klasický obranný mechanismus, o který v módním průmyslu není nouze,“ prozradila.

Kate Mossová s nevlastní sestrou Lottie v roce 2014

„Lidé na vysokých pozicích mi běžně dávali drogy a nalévali mi alkohol, i když jsem byla dost mladá. Myslela jsem si, že je to tak tedy normální a dělají to všichni,“ vzpomínala s tím, že měla kolem sebe mnoho těch, kteří brali drogy a holdovali alkoholu. V té době jí bylo devatenáct let.

„Nikdo neřekl: Možná bychom neměli podporovat mladou holku v braní drog. Měli bychom chtít, aby byla v co nejlepší formě, podávala co nejlepší výkon, ráno vstala a šla si zaběhat, nebo třeba zacvičit do posilovny. Místo toho se vše řešilo jen spoustou alkoholu a prášky,“ podotkla s tím, že o problémech se závislostí nemohla mluvit s nevlastní sestrou Kate Mossovou. „Nechtěla se o tom bavit,“ vysvětluje.

V září roku 2024 skončila Lottie v nemocnici poté, co si vzala příliš vysoké dávky populárního léku na hubnutí Ozempic. Léky jí dal kamarád, modelka zhubla přibližně sedm kilo za čtrnáct dní.

Lékaři po vyšetření zjistili, že si vzala dávku léku, která měla být pro někoho s váhou nejméně sto kilogramů, což je jednou tolik, než váží Mossová. Modelka byla silně dehydratována a podle svých slov trpěla silnými křečemi v obličeji a rukou.