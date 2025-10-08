Jsem žena. Tedy kromě dnů, kdy jsem spíš muž, říká o své sexualitě zpěvačka Lorde

Novozélandská popová zpěvačka Lorde (28) promluvila o hledání své pohlavní identity. Autorka hitu Ribs prozradila, co v poslední době ovlivnilo její život i kariéru a jak se změnil její pohled na ženskost a tělo.
Zpěvačka Lorde, vlastním jménem Ella Maria Lani Yelich-O’Connorová, se rozpovídala o muzice a své genderové identitě v rozhovoru, který odvysílala televizní stanice ABC.

Muzikantka přiblížila některé ze svých oblíbených písní a skladby, které nejvíce formovaly její život. U skladby Man of the Year z jejího letošního alba nazvaného Virgin vysvětlila, že větou „vezmu nůž a přeříznu šňůru“ odkazovala na konec jednoho z jejích zásadních životních vztahů.

„Těch pomyslných pupečních šňůr se v mém životě nakonec postupně přeřízlo mnohem víc, což je vlastně dobře. Také jsem se rozhodla konečně přestat kontrolovat svoje tělo tak, jak jsem to kdysi dělala – měla jsem období, kdy jsem moc nejedla. Tedy spíš téměř vůbec,“ přiznala Lorde.

„Pravda je, že vlastně ani nevím, jestli jsem se předtím někdy skutečně cítila opravdu jako žena. Prostě jsem se v některých ohledech rozhodla úplně se stáhnout. Dnes před vámi sedí úplně jiný člověk, než jakým jsem bývala,“ dodala. „Mám pocit, že dnes je pro mě možné úplně všechno.“

Zpěvačka Chappell Roan (27) se Lorde v rozhovoru pro časopis Rolling Stone otevřeně zeptala, zda je nebinární. „Jsem žena. Tedy kromě dnů, kdy jsem spíš muž,“ řekla a vysvětlila, že co se týče genderu, cítí se být „někde uprostřed“. Nadále se však nechává oslovovat zájmenem ona.

Každé jídlo byl boj, přiznala zpěvačka Lorde. Pomohla psychedelika a konopí

Přiznala, že má dny, kdy nemůže nosit typicky ženské oblečení a někdy se cítí „úplně mimo své tělo“. Stále se snaží přijít na to, co pro ni její pohlavní identita znamená. „Myslím si, že to ještě nějaký čas potrvá, než se to úplně vstřebá a než se najdu. Jsem zvědavá, kam to povede. A jestli to vůbec někdy k něčemu finálnímu dojde. Celý život se to pořád rozvíjí a mění,“ odůvodnila.

V minulosti se také svěřila se svými zkušenostmi s drogou extáze (MDMA). Tu bere pod lékařským dohledem a dochází na sezení s terapeutem. Díky tomu prý lépe překonává trému na pódiu.

Lorde popsala, že kromě jiného bojuje i s premenstruační dysforickou poruchou (PMDD). Jedná se o závažnou formou PMS, která způsobuje řadu intenzivních emočních i fyzických příznaků jako jsou deprese, úzkost a extrémní výkyvy nálad a to v období jednoho až dvou týdnů před příchodem menstruace.

