Nečekaný krok vyvolal spekulace, zda nejde o promyšlený tah směrem k budoucí kariéře nebo snahu využít známé jméno. Sama Laura se však proti těmto domněnkám ohradila a své rozhodnutí vysvětlila velmi jednoduše a otevřeně.
Změna jejího příjmení podle jejích slov nijak nesouvisí s ambicemi v českém showbyznysu. Důvod je podle jejích slov čistě osobní a estetický, příjmení maminky se jí líbí a cítí se s ním přirozeně.
„Příjmení jsem si změnila z estetických důvodů. Nejde o marketingový krok ani o snahu odstartovat pěveckou kariéru. Moji rodiče mé rozhodnutí respektují a chápou. Kdybych věděla, že změna příjmení mému tatínkovi silně ublíží, neudělala bych to. Protože náš vztah je pro mě přednější,“ napsala Lola na Instagramu.
Laura se momentálně nachází v životním období, kdy řeší především vlastní směřování. Na podzim plánuje odjet studovat do Londýna, kde chce rozvíjet své vzdělání i samostatnost a věnovat se tříletému studiu.
Laura „Lola“ Rolins se narodila 25. března 2008, je dcerou zpěvačky Dary Rolins (53) a hudebníka Matěje Homoly (52), frontmana kapely Wohnout. Ačkoliv se její rodiče v minulosti rozešli (mimo jiné i kvůli nevěře Homoly), dokázali si udržet korektní a přátelský vztah, založený především na společné výchově dcery.