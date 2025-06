Seriál Ulice, ve kterém od samého začátku hrajete Aničku Liškovou, letos slaví už 20. výročí. Jaké to je být tak dlouhou dobu věrna jedné postavě?

Kdybych měla opravdu jen Ulici a jen tuhle jednu postavu, bylo by to samozřejmě „na hlavu“. (směje se) Já se ale vedle toho věnuju i jiným věcem, hostuju v různých divadlech, podílím se na krátkodobých projektech. Takže je to podobné, jako když jste dvacet, třicet let v jednom divadelním angažmá, ale kromě toho se věnujete i dalším aktivitám. Ulice je takové moje stálé angažmá, můj herecký „domovský přístav“. Není to žádná „pruda“, nic, co by mě nudilo. Loni jsem byla tak trochu „na střídačce“ a v Ulici se objevovala jen sporadicky. A řeknu vám, že se mi po lidech z produkce, ze štábu i po kolezích začalo ohromně stýskat.

Říct, že vaše postava už prožila všechno, co mohla, je stejné, jako kdybyste to v životě zabalila.