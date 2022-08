Cestovatelům začátečníkům doporučuji Namibii, nekrade se tam, říká Krbová

Setkáváme se v klubu divadla Bez zábradlí, kde hrajete již od roku 1996. Vzpomenete si na začátky v tomto divadle?

V začátcích jsme hráli ještě v kulturním domě Gong, až posléze jsme se přestěhovali sem do Paláce Adria. Úsměvné je, že hraji stejně jako tehdy představení Kdes byl/a dnes v noci, a to již od toho roku 1996. Je to velmi úspěšná komedie a na tom má zásluhu především režisér Jiří Menzel. Postavil a vypointoval komické situace tak, že se diváci celé dvě hodiny dobře baví. Když jsem se nedávno kamarádů ptala, zda nejsme na postavy té komedie a jejich problémy již trochu postarší, smáli se, že to prý nevadí. Berou to jako takovou „divadelní licenci“.