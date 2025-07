Léky jako Ozempic či jiné substance typu GLP-1 jsou v posledních letech nejen medikací na cukrovku, ale také velice populárním řešením problémů s hmotností, a to zvláště mezi veřejně známými osobnostmi. Aplikují se formou injekce a dramaticky snižují chuť k jídlu, což mnohdy způsobilo zásadní obrat i u lidí, jimž pouhá síla vůle k vytoužené změně nestačila.

Lizzo nyní otevřeně přiznává, že i ona jeden čas tyto látky užívala. „Zkusila jsem všechno, co se dalo,“ říká smířlivě v podcastu Just Trish v epizodě z 19. června.

Lizzo na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)

V jejím případě se však tyto injekce nestaly tím hlavním. Lizzo říká, že nakonec nad přebytečnými kily zvítězila sama. „Pro mě jde hlavně o ten rozdíl mezi přijatými a vydanými kaloriemi. Ozempic funguje díky tomu, že méně jíte, cítíte se plní. Tudíž když tohle zvládnete sami o sobě, jen silou vůle, je to pořád totéž,“ říká sedmatřicetiletá držitelka ceny Grammy.

Moderátorka Trisha Paytasová se obratem zajímala, co jí pomohlo si pevnou vůli udržet. „V mém případě to bylo o tom, že jsem se vzdala veganství,“ překvapila ji svou odpovědí Lizzo. „Jakožto veganka jsem jedla různá falešná masa, spoustu pečiva a rýže, a abych neměla hlad, musela jsem toho jíst hodně. Jenže to jsem už přijímala tak 3 až 5 tisíc kalorií denně,“ vysvětluje. „Když jsem tedy začala jíst plnohodnotná jídla včetně hovězího, kuřecího nebo ryb, rázem jsem se cítila najedená i bez toho, abych do sebe cpala spousty náhražek, které stejně nezasytí.“

Raperka Lizzo na narozeninové oslavě kolegyně Cardi B (Los Angeles, 12. října 2021)

Spolu s postavou se změnil i její náhled na to, jak vnímat vlastní tělo. Jak poznamenala v rozhovoru pro New York Times z března minulého roku, místo tzv. body positivity (idea, že i obézní tělo je krásné) si osvojila spíše body neutrality. „Nebudu lhát a tvrdit, že se sama sobě vždy jen líbím,“ uvedla Lizzo. „Jde spíše o to, jak člověk denně přijímá změny na svém těle. Jsou prostě dny, kdy ho zbožňuji, a pak jsou jiné dny, kdy to tak úplně není.“

V nedávném rozhovoru Lizzo prozradila, z čeho se skládá její jídelníček. V každém jídle se snaží mít hodně bílkovin a zeleniny. Ke snídani si dává dvě míchaná vejce, kuřecí klobásu a květákovou placku. Na oběd zpěvačka střídá tři jídla: thajský salát s trhaným kuřetem, salátové wrapy plněné tuňákem a plátky kuřecích prsou.

Nejčastěji večeří krůtí sekanou s květákovým pyré a zelenými fazolkami. „Mám refluxní chorobu jícnu, takže moje tělo potřebuje čas na trávení jídla před spaním, aby se mi kyselina nevracela do krku,“ řekla Lizzo pro magazín People s tím, že večeří už kolem 17. hodiny.