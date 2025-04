Během živého vysílání na TikToku se Lizzo rozpovídala o své cestě za vyšším sebevědomím a menším počtem kil. Na tu se vydala v roce 2023, a jak píše na svém Instagramu, ve výsledku se jí povedlo shodit 16 procent tělesného tuku.

Dle svých slov si především začala dávat velký pozor na to, co jí, a například se nyní vyhýbá ranní konzumaci cukrů, i když ne zcela. „Dávám si něco sladkého, vždycky to v sobě má nějaké sacharidy. Snídám třeba toast s mandlovým máslem. Každé tělo ale funguje jinak, a nutno zjistit, co vyhovuje zrovna vám,“ uvedla.

Už to je pro ni výrazným zlepšením – jak říká, v minulosti byla schopná dát si dva drinky ze Starbucks za den, protože jí vůbec nedocházelo, kolik kalorií v sobě mají. Z podobných důvodů přestala pít i kávu obecně, což prý napomohlo lepšímu fungování její nervové soustavy.

Ve výsledku uznává, že jediné, co funguje univerzálně a je podložené vědou, je mít vykazovat větší výdej kalorií, než kolik jich zkonzumuje. Počítání kalorií sice nepovažuje za zdravé, ale je to pro ni „nástroj, jak bojovat proti americkému systému stravování“.

O chvíli později se svěřila, že pokrok zaznamenává i ve svém boji s úzkostí – dnes si prý připadá lehčí, a to jak ve smyslu energie, tak i pocitově. „Svoji úzkost jsem se snažila dostat pod kontrolu už léta, až jsem se nakonec rozhodla, že opravdu chci zvolnit. Začala jsem meditovat, uklidnila jsem se. Trochu jsem se i izolovala, ale ne do osamělosti, ne jako v dobách depresí. Spíše tak nějak vědomě, aby mě nic nerušilo,“ vysvětluje zpěvačka.

„Lidmi jsem se vždycky nechala rušit ráda. A taky jídlem, a pitím, a problémy, které jsem si sama vytvářela. Libovala jsem si v tom, ale už jsem s tím přestala,“ svěřuje se. „Teď se zkrátka soustředím na sebe samou.“