Zpěvačka Lizzo hubnutí odmítá. Chci mít svou vlastní normu krásy, říká

,Zpěvačka si na svůj TikTok dala video s popisem, že se rozhodně nepokouší uniknout své tloušťce. Veškerý úbytek na váze přisuzuje svému rychlému životnímu stylu a vystupování na pódiu.

„Mám velice náročnou práci. Za večer musím devadesát minut strávit choreografií, zpěvem, tancem, rapováním a hraním na flétnu. Do toho se musím nějak tvářit a rozbouřit dav, navíc v dost těsném oblečení, ve kterém se těžko dýchá,“ vysvětluje. „Miluju svou práci. Dělat to, co dělám, vyžaduje hodně tělesné výdrže, a dřív jsem se po pódiu pohybovala dost zmateně. Čím jsem profesionálnější, tím vážněji beru tu fyzickou stránku.“

Lizzo, která si za svou kariéru odnesla již čtyři ceny Grammy, se také podle svých slov soustředí na celostní přístup ke zdraví. Protože váhu měla odjakživa nestálou, cvičí jednoduše pro radost a pro zdraví.

„Vždycky jsem milovala pohyb, vždycky jsem hrozně ráda cvičila. Když lidé vidí někoho tlustého, automaticky předpokládají, že všechno dělá kvůli hubnutí. Já se hubnout nesnažím. Ani nechci být hubená,“ říká. „Od té doby, co cvičím kvůli duševnímu zdraví, se na sebe můžu podívat do zrcadla beze studu. Cvičení mi pomáhá ke změně myšlení, ne změně těla. Zdraví není o tom, jak člověk vypadá.“

Kvůli svému vzhledu však nadále vzbuzuje kontroverzi. „Zjistila jsem, že kdykoliv se objevím ve veřejném prostoru, vždycky má někdo nějaké připomínky nebo kritiku. A to jen kvůli tomu, jaká jsem a jakým způsobem existuju,“ uvedla například v rozhovoru pro pořad Apple Music 1.

Navzdory tomu však při každé příležitosti tvrdí, že je na své tělo hrdá, že si připadá sexy a vše je jen otázkou sebevědomí. „Pro někoho možná nemám ideální tělo, třeba Kim Kardashianová se taky nezalíbí všem,“ nechala se slyšet v loňském rozhovoru pro magazín People. „Ale já hodlám dělat všechno proto, abych si vytvořila svou vlastní normu krásy, a ta bude jednoho dne uznávaná všemi.“