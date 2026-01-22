Věk je jen číslo. Lizzie Cundy motivuje postavou v plavkách i výrazně mladší ženy

Lizzie Cundy vypadá i v sedmapadesáti letech skvěle a svými fotkami v plavkách by mohla inspirovat i mnohé o desítky let mladší ženy. Na sociální sítě dává často momentky ze svého života a selfies, k těm nejnovějším z Barbadosu připojila vzkazy jako: „Važte si každičkého západu slunce!“
Fotky v plavkách navazují na moderátorčino nedávné vyjádření, kdy si utahovala z toho, že má slabost pro odvážnější outfity. „Když jsem se tak zamýšlela nad svým novoročním předsevzetím, v roce 2026 bych mohla chodit více oblečená,“ napsala s humorem. „Tak abych tomu učinila za dost, připíjím na famózní nový rok, ať vše jede na té správné vlně!“ dalo by se volně přeložit její vyjádření.
Loni v listopadu byla Lizzie spatřena ve společnosti po boku svého nového partnera, amerického DJe Donalda Frieseho. Dvojice spolu strávila večer v podniku The Nice Guy ve West Hollywoodu, z čehož následně vznikly i společné fotky.
Lizzie byla v minulosti provdaná za bývalého anglického fotbalistu Jasona Cundyho. Vzali se v roce 1994 a mají spolu dva syny, Joshe (29) a Jamese (25). Jejich manželství skončilo rozvodem v roce 2012 poté, co měl Jason milostný poměr s operní zpěvačkou Hannah Pedleyovou, která je dnes jeho manželkou.
Anglická herečka a producentka Lizzie Cundy otevřeně přiznala, že rozpad manželství nesla velmi těžce. „Tehdy mi to úplně zlomilo srdce,“ vzpomínala v rozhovoru s Vanessou Feltzovou. „Myslela jsem, že se zhroutím. Vůbec jsem nejedla a hrozně jsem zhubla.“
Dnes nicméně říká, že se přes bolest dokázala přenést a s bývalým manželem, který ji podváděl, má přátelský vztah. „Život jde zkrátka dál, a nemá smysl udržovat v sobě hořkost a vztek,“ prohlásila. „Když se spolu dnes občas vídáme, už si na to ani nevzpomenu,“ dodala.