„Líbil se mi na první pohled. Já jsem si myslela, že si ho hned vezmu, ale trvalo to šest let. Potkali jsem se na vysoké škole, já byla v 1. ročníku a on ve 3. ročníku. Čekali jsme na nepovinnou španělštinu a výsledek je, že ani já ani můj muž nemluvíme španělsky,“ popsala Livia Klausová začátek vztahu s Václavem Klausem.
Sňatek s ním pro ni v budoucnu znamenal, že byla manželkou premiéra a deset let první dámou. „Když byl premiér, vařila jsem mu denně teplou večeři. To je pozůstatek té velké rodiny,“ říká Klausová, která má tři sestry a jednoho bratra.
„Tehdy se nedalo jít jako dneska k McDonaldovi nebo do restaurace. U nás se odmala vařilo. Ale nebylo to tak, že by maminka vařila každý večer. Ten, kdo byl nejmenší, měl výhodu, že mohl udělat studenou večeři a ostatní vařili. Já jsem vařila od devíti let,“ popsala.
V současné době vaří pravidelně vnoučatům, díky nimž neztrácí krok s moderní dobou a jazykem nejmladší generace. „Máme deset vnoučat, takže mám reprezentativní vzorek. Jednou týdně vařím pro vnoučata a beru to jako doučování na všechny ty sítě a na ten jazyk, aby mě nezaskočilo, kdy mám chillovat a scrollovat a tak,“ vysvětluje.
Babička je rázná, výrazně ovlivnila naše vztahy, shodují se vnoučata Livie Klausové
„Vnoučata říkají Václavovi Děda Prezi, ale on nechce slyšet to děda,“ prozradila Klausová.
O jejím životě nyní vznikl dokument Livia, který má v českých kinech premiéru už ve čtvrtek. Kromě toho vyjde i knižní rozhovor. „Není to moje kniha. Je to kniha Pavlíny Wolfové. Je to kniha o tom, jak autorka vidí Livii Klausovou,“ upozornila.
„Film Livia jsem ještě neviděla, ale byla to hezká práce,“ řekla ke snímku, za jehož scénářem stojí stojí trojice novinářů ze CNN Prima News Václav Janata, Jakub Kvasnička a Josef Mádle. Režíroval jej Adrian Stojkov.