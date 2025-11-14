Nevěrná aktivistka Firthová popsala, proč si po rozvodu nechala slavné příjmení

Ve videu na Instagramu reagovala Livia na opakující se dotazy, proč si i nadále říká Firthová. „Lidé se mě na to ptají vždycky takovým obviňujícím tónem, jako by to bylo něco špatného,“ řekla. „První důvod je zcela prostý – můj instagramový účet s tímto jménem byl ověřený už velmi dávno a změna jména je tu v tomto případě skoro nemožná.“
Italka vysvětlila, že se snažila svůj účet přejmenovat na „Livia Giuggioliová Firthová“, tedy tak, aby obsahoval i její dívčí příjmení, ale kvůli přísným pravidlům společnosti Meta to nejde.
„Psala jsem jim nesčetněkrát, ale vždy to zůstalo bez odpovědi. Takže je to jednoduché – jmenuji se pořád Livia Firthová, protože mi to Instagram nedovolí změnit,“ vysvětlila. „A upřímně? Mně i lidem, kteří mě mají rádi, je to úplně jedno.“
Druhý důvod je ale mnohem osobnější. „Jsem hrdá na to, že jsem Giuggioliová, a stejně tak jsem hrdá na to, že jsem Firthová,“ řekla do kamery. „Moji synové se jmenují po otci a tato část mého života nikdy nezmizí.“ Se známým britským hercem má aktivistka dva dospělé syny, Lucu a Mattea.
Livia a Colin se poznali v roce 1996 při natáčení britského seriálu Nostromo a o rok později se vzali. Jejich manželství trvalo přes dvacet let, než se v roce 2019 rozešli po Liviině krátkém milostném románku s italským novinářem Marcem Brancacciou. Rozvedli se v roce 2021, ale zůstali i díky jejich dvěma synům v přátelském kontaktu.
„Možná si své příjmení jednou změním. Možná ne. Ale jestli je tohle největší problém, který svět momentálně má, tak si asi žijeme dost dobře,“ dodala Italka.
Aktivistka, která stála například za projektem Green Carpet Challenge a přiměla hollywoodské hvězdy, jako jsou Emma Watsonová nebo Meryl Streepová, nosit eticky vyrobené róby, se nedávno znovu dostala do titulků světových médií – na protest proti britské vládě, která podle ní „příliš ustupuje Donaldu Trumpovi“, rozstříhala Firthová certifikát ke svému Řádu britského impéria (MBE) z roku 2019, řád samotný pak vrátila poštou.