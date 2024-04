Lisa Rinna lituje zpackané plastiky a varuje před injekcemi proti vráskám

Lisa Rinna objasnila, že nedávno byla na zákroku, který se ale teď snaží zvrátit. „Lidi, nenechávejte si vpichovat injekce SkinVive. Nenechte si od nikoho namluvit, že vám to jen rozzáří a hydratuje pleť, že to nepřidá žádný objem. Objem to rozhodně přidá!“ napsala herečka na Instagramu.

Letos v lednu se Lisa Rinna objevila na tiktokovém videu estetické lékařky Francine, která vysvětila, že jí aplikuje právě injekce SkinVive. Jde o modifikovaný gel kyseliny hyaluronové, který se vstřikuje ve formě intradermálních mikrokapiček pod povrch kůže a zvyšuje hydrataci pro zlepšení hladkosti tváře.

Lékařka tvrdila, že herečku trápí pouze drobné problémy v obličeji, a že její tváři nechce přidávat další objem. „Mně to objem v tváři přidalo. To jsem nechtěla. Naštěstí jsme to dnes mohly rozpustit,“ dodala herečka nyní na sociálních sítích, kde později ukázala, jak se snaží nepovedený zákrok vylepšit.

Lisa Rinna se netají faktem, že využila několikrát služeb plastické chirurgie a nechala si své tělo vylepšit. Jedním ze zákroků, které podstoupila, je i botox, nechala si zvětšit své už tak výrazné rty a má za sebou například i plastiku prsou.

Lisa Rinna se kromě seriálu Melrose Place herecky příliš neprosadila. Účinkovala v několika filmech, žádný se však nestal trhákem.

V roce 1997 se provdala za herce Harryho Hamlina, se kterým má dvě dcery. Obě se úspěšně věnují modelingu. S Hamlinem se Rinna poznala při natáčení, účinkovali spolu v několika filmech a seriálech. Herec je známý například z velkofilmu Souboj titánů z roku 1981, kde zazářil ve své životní roli jako Perseus.