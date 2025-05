Rinna na toto téma promluvila v nové epizodě podcastu Let’s Not Talk About the Husband. S manželem Harrym Hamlinem, kterého si vzala v roce 1997, má dvě dnes již dospělé dcery – šestadvacetiletou Delilah a třiadvacetiletou Amelii. Rodičovské začátky však pro ni byly skutečně těžké.

Po narození obou dcer zažívala epizody silné poporodní deprese. „Nevěděla jsem, co to je. Při prvním dítěti člověk prostě neví,“ přiznává herečka s odvoláním na fakt, že už po porodu prvorozené Delilah zažívala pocity beznaděje.

Skutečná krize se však dostavila až v roce 2001, kdy přišla na svět dcera Amelia. „Manželka tehdy říkala, že mě zabije. Doporučil jsem jí, ať zavolá gynekologovi, a ona ať prý se mám na pozoru, že má sto chutí mě několikrát denně zabít,“ vzpomíná její manžel Harry.

Lisa si na tento moment vzpomíná. „Ano, po porodu jsem manželovi vyhrožovala, že ho zabiju. Myslela jsem to vážně, cítila jsem to tak. Měla jsem strašné halucinace, že někoho vraždím. Z domu se musely uklidit všechny nože. A taky jsem mívala vize toho, jak to napálím autem do zdi,“ říká.

Obratem však dodává, že žádné negativní myšlenky nebyly nikdy cíleny vůči dětem samotným. „Bylo to spíše o beznaději, nejtemnější depresi a těch strašných vizích a halucinacích. Zpětně vidím, že jsem se chovala jako naprostý psychopat.“

Poporodní deprese se podle NIH (Národního zdravotnického institutu) vyskytuje u jedné ze sedmi žen, a to buď během samotného těhotenství, nebo v prvním roce po něm. V případě Lisy ke zlepšení pomohlo až předepsání antidepresiv.

„Prvních patnáct měsíců jsem o ničem nevěděla, ale pak se to začalo léčit. A když jsem měla mít Amelii, už jsem byla připravená. Antidepresiva mi nesmírně pomohla. Nevím, jak dlouho by to trvalo bez nich,“ popsala v rozhovoru pro magazín Cosmopolitan z roku 2024.

„Jsem jinak pozitivní a veselý člověk, ale tohle byla naprostá beznaděj. Zvlášť, když jste v životě nic takového nezažili. Je třeba být na to připravený,“ dodala.