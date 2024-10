Lisa Marie Presleyová měla doma dva měsíce tělo mrtvého syna Benjamina

Lisa Marie Presley před svou smrtí psala paměti, které už ovšem nestihla vydat. Po její smrti je dokončila a vydala její dcera Riley Keoughová pod názvem From Here to the Great Unknown.

Dcera Elvise Presleyho v knize prozradila, že poté, co její syn spáchal sebevraždu, dva měsíce uchovávala jeho tělo v suchém ledu v oddělené ložnici svého domu v Los Angeles.

„Ve státě Kalifornie neexistuje žádný zákon, podle kterého byste museli někoho okamžitě pohřbít,“ napsala. Podle Riley Keoughové bylo pro matku velice důležité, aby „měla dostatek času se s ním rozloučit, stejně jako to udělala se svým otcem.“

Elvis Presley zemřel v roce 1977, když bylo jeho dceři 9 let a měli jeho tělo nějaký čas doma. „Mít tátu doma po jeho smrti mi neuvěřitelně pomohlo, protože jsem za ním mohla chodit, trávit s ním čas a povídat si s ním,“ napsala Lisa Maria Presleyová.

Lisa Marie Presleyová a její syn Benjamin Presley Keough (Londýn, 9. ledna 2012)

Totéž proto udělala se svým synem. V místnosti se synovým tělem museli udržovat teplotu 12 stupňů. „Tolik jsem si na něj zvykla, starala se o něj a držela ho tam. Myslím, že by to kohokoli jiného vyděsilo k smrti, mít tam takhle svého syna. Ale mě ne. Cítila jsem se šťastná, že existuje způsob, jak ho ještě uchovat, oddálit to o něco déle, abych se mohla smířit s tím, že ho uložím k odpočinku,“ napsala.

Na počest Benjamina Keougha se matka s dcerou rozhodly udělat si tetování, které měl Keough. Dokonce pozvaly tatéra do místnosti se synovým tělem, aby si jeho tetování prohlédl zblízka. „Měla jsem nesmírně absurdní život, ale tento okamžik patří do první pětky,“ napsala Keoughová.

Riley Keoughová a její matka Lisa Marie Presleyová (Los Angeles, 16. října 2017)

Po nějaké době prý rodina ze zesnulého Keougha cítila, že už nechce být v domě. „Zdálo se, že říká: Lidi, tohle začíná být divné. Dokonce i máma říkala, že cítila, jak na ni mluví a říká: To je šílené, mami, co to děláš?“ vzpomínala Keoughová.

Rodina pak Benjamina Keougha pohřbila v Gracelandu u jeho dědečka Elvise Presleyho.

Lisa Marie Presleyová zemřela tři roky po smrti syna ve věku 54 let na neprůchodnost tenkého střeva. Riley Keoughová matce slíbila, že jí pomůže dokončit memoáry a slib splnila. „To, co chtěla udělat ve svých pamětech, a já doufám, že jsem to udělala, když jsem je pro ni dokončila, je jít pod představu o ní z titulků časopisů a odhalit jádro toho, kým byla,“ vysvětlila dcera.