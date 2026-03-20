Phoebe z Přátel ukázala rodinu. Pochlubila se synem i manželem

Herečka Lisa Kudrowová (62) se na premiéře třetí řady seriálu Návrat na výsluní pochlubila svou rodinou. Společnost jí dělal syn Julian Murray Stern (27), který se také věnuje herectví a manžel Michel Stern (67), který je podnikatelem a uznávaným reklamním manažerem.
Lisa Kudrowová, její syn Julian Murray Stern a manžel Michel Stern v Los Angeles (19. března 2026) | foto: AP

Představitelka Phoebe Buffetové z legendárního seriálu Přátelé se ve společnosti své rodiny ukázala na veřejné akci zcela vzácně. Za reklamního manažera je 30 let vdaná a mají spolu jednoho syna.

„Mám pocit, že největší štěstí, které se mi stalo, bylo, že jsem potkala a zamilovala se do muže, se kterým jsem měla strávit zbytek života, před Přáteli, těsně předtím,“ řekla o svém choti pro magazín The Hollywood Reporter.

Lisa Kudrowová hraje v komediálním sitcomu bývalou hvězdu Valerii Cherishovou. Třetí řada je poslední a premiéru má 22. března na HBO Max. Přichází 12 let po druhé sérii a 21 let po první sérii kritikou uznávaného seriálu.

Herečka coby spolutvůrkyně seriálu obsadila také svého syna. „Má talent, který já nemám,“ rozplývala se herečka. „S manželem jsme nad Julianovým monologem v jeho středoškolské hře The Laramie Project brečeli a já jsem si říkala: Dobře, něco umí.“

KVÍZ: Jak dobře znáte Legendární seriál Přátelé?

Matthew Perry, Courteney Coxová, Matt LeBlanc, Lisa Kudrowová, David Schwimmer...
Móda z Českých lvů. Hvězdy zářily na červeném koberci

Móda z Oscarů: Sexy výstřihy, nechyběla noblesa i lascivní a laciné outfity

Móda na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Udílení Oscarů v Los Angeles se, co se módy týče, neslo ve znamení luxusu a vkusu, ale samozřejmě také přešlapů. Známé tváře na červeném koberci předvedly plejádu outfitů, z nichž většina byla...

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

Kylie Jennerová fotila nahoře bez. Další děti bych chtěla až po třicítce, říká

Kylie Jennerová v americkém vydání magazínu Vanity Fair (jaro 2026)

Americká podnikatelka, modelka a influencerka Kylie Jennerová (28) zapózovala pro jarní vydání magazínu Vanity Fair na odvážných fotografiích. Dvojnásobná matka v rozhovoru promluvila o mateřství,...

Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...

Česká topmodelka Pavlína Pořízková promluvila o stárnutí. Šedesátiletá rodačka z Prostějova žijící dlouhodobě ve Spojených státech zveřejnila video, ve kterém pózuje jen v růžovém spodním prádle a...

Princezna Kate zazářila v oblíbené tiáře. Ráda ji nosila i princezna Diana

Princezna Kate a princ William na banketu ve Windsoru u příležitosti návštěvy...

Princezna Kate si opět vzala tiáru na slavnostní banket ve Windsoru, který král Karel III. pořádal u příležitosti návštěvy nigerijského prezidentského páru. A znovu to byla oblíbená Cambridgeská...

20. března 2026

Megan Foxová slaví velký návrat díky sexy fotkám, opět mluví o své bisexualitě

Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami....

Herečka Megan Foxová sdílela na Instagramu sérii odvážných fotografií s jasným vzkazem. Krátký popisek „I go both ways“ (jsem otevřena oběma možnostem), během několika hodin obletěl sociální sítě a...

20. března 2026  9:36

Akční legenda Chuck Norris skončil v nemocnici, zkolaboval den po tréninku

Chuck Norris (březen 2024)

Svět filmu i fanoušků akčních legend zaskočila zpráva o náhlé hospitalizaci Chucka Norrise. Šestaosmdesátiletý herec a mistr bojových umění byl podle zahraničních médií převezen do nemocnice na...

20. března 2026  7:19

Jaroslav Plesl chtěl koupit zámek. Bratr mu to ale rozmluvil

Jaroslav Plesl v pořadu Skryté skvosty (2026)

Těžko by se našel v Česku veřejně přístupný hrad nebo zámek, který by Jaroslav Plesl dosud nenavštívil. Na některých průvodcoval, u jiných dokonce uvažoval, že by se do nich nastěhoval natrvalo....

20. března 2026

Už nepotřebuji všude být a všechno vyzkoušet, říká Alena Doláková

Alena Doláková (2024)

Ledy se hnuly a Alena Doláková, která zkoušela štěstí za velkou louží, má dost práce na domácí půdě. Začíná točit minisérii My nejsme sekta a zahrála si v satirické komedii Ovce žerou první, která...

20. března 2026

Je snadné se sám ze sebe zbláznit, po Slunečné to bylo vážné, říká Lambora

Premium
Marek Lambora

I kdyby Marka Lamboru kvůli seriálu O lidech a koních zavalila přízeň ctitelek, hlava už se mu z toho nezamotá. Jednu takovou zkušenost má za sebou z jiného seriálu, tehdy ji ustál i díky sportovním...

19. března 2026

Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo vypadl ze hry

Dvanáctá epizoda Survivoru 2026

Boj o nejodolnějšího trosečníka už je v plném proudu. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo...

19. března 2026  15:50

Zdraví norské korunní princezny se zhoršilo. Chystá se na transplantaci plic

Norská korunní princezna Mette-Marit (22. ledna 2011)

Norská korunní princezna Mette-Marit (52) čelí vážnému zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s plicní fibrózou, vzácným onemocněním plic, kvůli kterému se od konce ledna neobjevuje na veřejnosti....

19. března 2026  12:45

Měla bych jíst jen rohlíky, buchty a knedlíky, řekla ke své nemoci Heidi Janků

Heidi Janků v pořadu 13. komnata (březen 2026)

Zpěvačka Heidi Janků (63) má od dětství potíže se střevy. Začala to ale řešit až kolem čtyřicítky a v pořadu 13. komnata prozradila, jakou jí lékaři stanovili diagnózu a že podstupuje biologickou...

19. března 2026  11:22

Na převoz těla Míny vypsali sbírku. Vybralo se už přes půl milionu korun

Influencerka Mína, vlastním jménem Dominika Elischerová (6. září 2021)

Zápasníci Erik a Patrik Kutilovi vypsali sbírku na převoz těla influencerky Dominiky Elischerové alias Míny, která ve 23 letech tragicky zahynula v Thajsku. Rozhodli se tak, protože repatriace je...

19. března 2026  10:08

Těhotné manželce Eda Sheerana našli nádor. Nejhorší týden, vzpomíná zpěvák

Ed Sheeran a jeho manželka Cherry Seabornová v Paříži (28. září 2021)

Britský zpěvák Ed Sheeran (35) promluvil o tom, jak jeho manželka Cherry Seabornová (32) během těhotenství bojovala s rakovinou. Bylo to podle něj náročné období a prozradil, že po narození jejich...

19. března 2026  9:24

