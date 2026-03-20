Phoebe z Přátel ukázala rodinu. Pochlubila se synem i manželem

Představitelka Phoebe Buffetové z legendárního seriálu Přátelé se ve společnosti své rodiny ukázala na veřejné akci zcela vzácně. Za reklamního manažera je 30 let vdaná a mají spolu jednoho syna.
„Mám pocit, že největší štěstí, které se mi stalo, bylo, že jsem potkala a zamilovala se do muže, se kterým jsem měla strávit zbytek života, před Přáteli, těsně předtím,“ řekla o svém choti pro magazín The Hollywood Reporter.
Lisa Kudrowová hraje v komediálním sitcomu bývalou hvězdu Valerii Cherishovou. Třetí řada je poslední a premiéru má 22. března na HBO Max. Přichází 12 let po druhé sérii a 21 let po první sérii kritikou uznávaného seriálu.
Herečka coby spolutvůrkyně seriálu obsadila také svého syna. „Má talent, který já nemám,“ rozplývala se herečka. „S manželem jsme nad Julianovým monologem v jeho středoškolské hře The Laramie Project brečeli a já jsem si říkala: Dobře, něco umí.“
