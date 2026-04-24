„Nikdo pro mě neměl žádnou vizi, žádná očekávání ve smyslu pokračování mé kariéry. Byly to spíš náznaky, jaké mám štěstí, že tam vůbec jsem,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro The Independent. „Nikomu na mě nezáleželo. V určitých sférách mojí talentové agentury mi prý dokonce přezdívali ‚ta šestá z Přátel‘.“
Situace se od té doby samozřejmě změnila. Dnes slaví Lisa velký úspěch například se seriálem Návrat na výsluní z dílny HBO. Na téma „neviditelnosti“ nicméne došlo během aktuálního rozhovoru konaného u příležitosti chystané třetí řady tohoto seriálu, kterého se zúčastnil i jeho spolutvůrce Michael Patrick King.
I ten vypadal překvapený, že Lisa podle svých slov zprvu příliš mnoho pracovních nabídek nedostávala. Podotkl, že je to paradox už vzhledem k tomu, že ze všech svých kolegů právě ona jako první – v roce 1998 – dostala za svou roli v Přátelích cenu Emmy, a to v kategorii Výjimečná herečka ve vedlejší roli komediálního seriálu.
Situace se nicméně pořádně změnila až poté, co Kudrowová dostala roli v komedii Přeber si to, kde ztvárnila manželku psychiatra (Billy Crystal) pečujícího o mafiánského bosse (Robert De Niro). „Teprve tehdy se kolem mě začali sbíhat agenti a byznysmeni, kteří mě chtěli obsadit do dalších romantických komedií,“ říká herečka. Tehdy však byla přesvědčená, že brzy narazí, protože si na podobné role nepřipadala ‚dost roztomilá‘.
Zpětně se domnívá, že jí uškodily také zvěsti o tom, jakou úlohu sehrála ve finančním zákulisí seriálu Přátelé. Před třetí sérií totiž přišel čas na obnovování smluv s herci, přičemž společnost Warner Bros jim chtěla rozdělovat výplatu individuálně, aby mohla individuální zůstat i výše honoráře. Herci nicméně společnými silami usmlouvali, aby naopak dostávali všichni stejně, přičemž do budoucna se měl jejich plat zvyšovat. Za devátou a desátou sérii už si takto každý z nich odnesl rovný milion dolarů.
V době jednání nicméně začaly kolovat dohady o tom, že za tímto společným postupem stála právě Lisa. A přestože se později ukázaly jako nepravdivé, a sama herečka se je snažila vyvrátit, stačily pošramotit její pověst u talentových agentur.
„Rozhodně jsem v tom žádnou vedoucí iniciativu neměla. Jestli to někdo tvrdí, tak lže. Můj tým byl kvůli tomu dost naštvaný, protože ostatní klienti si to mohli vyložit jako varování, proč se mi jakožto problematické herečce vyhnout,“ vysvětluje. Zprvu prý sice doufala, že by kvůli tomu mohla být spíše za hrdinku, ale její zástupci jí to obratem rozmluvili. Drobnou ironií pak zůstává, že z navýšení honorářů ve výsledku měli prospěch i oni, neboť agentura klasicky dostává deset procent z výdělku svých klientů.
Lisa Kudrowová se každopádně rolí Phoebe nesmazatelně zapsala do povědomí diváků. Pro některé proto mohl být překvapením její nedávný rozhovor pro Interview Magazine, v němž se svěřila, že ona sama se s touto postavou nikdy pořádně neztotožnila.
„Phoebe mi zprvu byla hodně, hodně vzdálená. Dalo mi hodně práce obhájit si, proč by měla dělat to, co dělá. Ale nemyslím to ve zlém, byla to zábava,“ říká herečka s tím, že si musela cestu ke své postavě najít až postupem času. „Za těch deset let už na mě přeci jen něco z ní přešlo. Začala jsem být trochu otevřenější, a dokonce jsem si přečetla pár knížek o duchovnu a tak, jen abych ji lépe pochopila.“
Tím spíše se proto brání nařčení, že vždycky hraje trdlo. „V roce 1994 Phoebe všichni měli za trdlo. Budiž, tohle možná byla naše tehdejší představa o tom, kdo je trdlo,“ zamýšlí se. „Prostě někdo, kdo jde vlastní cestou.“
V současnosti v seriálu ‚Návrat na výsluní‘ dvaašedesátiletá Lisa Kudrowová ztvárňuje roli béčkové herečky Valerie Cherishové, která se po delší pauze pokouší znovu nakopnout svou kariéru. Po první sérii, jež spatřila světlo světa roku 2005, si fanoušci museli na druhou řadu počkat až do roku 2014. Třetí a nejnovější řada by nyní měla Valeriin příběh uzavírat.