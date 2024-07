Kudrowová se opět dívá na Přátele. Chce si uchovat vzpomínku na Perryho

„Upřímně řečeno, nebyla jsem schopná se na to dívat, protože je trapné dívat se sama na sebe. Ale když to dělám kvůli Matthewovi, je to v pořádku. Je to prostě oslava toho, jak byl zábavný – a to je to, co si chci pamatovat,“ řekla představitelka Pheobe.

Prozradila také, že talent jejích hereckých kolegů – mezi nimiž byli také Jennifer Anistonová, David Schwimmer, Courteney Coxová a Matt LeBlanc – ji ohromil. Slova chvály pěla i na Perryho. „V podstatě se celý den mezi scénami jen smějete, protože jsou tam všichni vtipní. A obzvlášť Matthew, jehož cílem bylo dostat z každého co nejvíc smíchu každý den. Takže jsme se vždycky smáli tak, až nám tekly slzy,“ přiznala.

Lisa Kudrowová a Matthew Perry v seriálu Přátelé

I když byla smrt Matthewa Perryho označena za nešťastnou náhodu, orgány činné v trestním řízení se nyní domnívají, že by mělo být obviněno hned několik lidí.

Losangeleská policie okolnosti hercova úmrtí vyšetřuje od jeho předávkování. I přesto, že Perry v době své smrti podstupoval infuzní terapii ketaminem, lékařští experti se domnívají, že musel smrtelnou dávku získat nelegálně pro rekreační užití.

V souvislosti s Perryho smrtí byla několikrát vyslýchána i bývalá manželka Charlieho Sheena Brooke Muellerová. Dvojice se měla sblížit během pobytů v léčebně. S losangeleskou policií údajně spolupracuje.