Podivné vedlejší účinky botoxu. Kudrowová z Přátel se ho kvůli nim zřekla nadobro

Zároveň ale přiznala, že se stárnutí „bojí“ a je překvapená, že ji fanoušci stále i po letech poznávají. „Bojím se, že jednoho dne budu vypadat jako moje babička, ale na druhou stranu se těším na to, že budu hrát role starších žen,“ řekla.
Kvůli o hlavu menší Anistonové jsem chtěla hladovět, říká Kudrowová z Přátel
Lisu Kudrowovou fanoušci často vyzdvihují za to, že se rozhodla stárnout přirozeně. A to i přes to, že si v šestnácti letech nechala udělat plastiku nosu. Ta jí tehdy podle ní „změnila život“. „V mých očích jsem se změnila z ošklivé na neošklivou,“ řekla magazínu The Saturday Evening Post.
„Šla jsem do toho v létě před nástupem na novou střední školu. Bylo tam tedy spousta lidí, kteří nevěděli, jak ošklivá jsem byla předtím. Byla to opravdu, opravdu, opravdu dobrá změna,“ řekla herečka.
Od té doby se ale plastickým operacím obloukem vyhýbá. „Nikoho za to neodsuzuji. Spousta lidí vypadá fantasticky, ale já se bojím, že pokud se to nezahojí správně, budu vypadat starší a umělá,“ vysvětlila v podcastu Armchair Expert.
Kudrowová je v současnosti spojována především se seriálem Návrat na výsluní, ve kterém ztvárňuje herečku Valerie Cherishovou. Projekt měl premiéru už v roce 2005, ale po první řadě byl zrušen.
Postupně si však získal kultovní status a v roce 2014 se dočkal pokračování. Nyní se vrací s třetí, závěrečnou sérií, kterou Kudrow aktivně propaguje a která měla premiéru v březnu 2026 na HBO.