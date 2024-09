Novou zpěvačkou jste vymazali odkaz mého otce, říká syn exfrontmana Linkin Park

Syn Chestera Benningtona, Jaime Bennington, reagoval veřejně na to, že Linkin Park představili novou zpěvačku Emily Armstrongovou, která nahradila jeho zesnulého otce. Armstrongová hrála od roku 2005 v rockové skupině Dead Sara, kterou spoluzaložila.

Jaime Bennington zveřejnil na Instagramu sérii vzkazů, ve kterých podrobně rozebíral, proč mu vadí současná sestava kapely. Komentáře směřoval přímo na Mikea Shinodu, který podle něj „velice omezil komunikaci na sociálních sítích“. Podle mladého Benningtona zradila kapela důvěru milionů fanoušků a lidí, kteří je podporovali desítky let.

„V tichosti jste vymazali celoživotní odkaz mého otce... A to dokonce navíc během mezinárodního měsíce prevence sebevražd. Odmítli jste uznat dopad toho, že jste si vybrali někoho jako je Emily, aniž byste poskytli vysvětlení všem vašim dlouholetým fanouškům,“ napsal Jaime.

„Lidé nemají problém pochopit, že se Linkin Park znovu objevují v nové sestavě. Problém je v tom, koho jste si vybrali,“ dodal. Bennington dále uvedl, že kapela tímto krokem „v tichosti vymazala odkaz jeho otce v reálném čase – přímo během Mezinárodního měsíce prevence sebevražd.“

Nová zpěvačka Emily Armstrongová má kontroverzní minulost. Řeší se jak její účast v scientologické církvi, tak podpora herce Dannyho Mastersona, také scientologa, který byl obviněn ze znásilnění tří žen a odsouzen na třicet let vězení.

„Mikeu, nemám problém pochopit, že se kapela vrací v nové sestavě. Ale opravdu nerozumím tomu, jakým způsobem jsi to udělal. Vybral jsi svou dlouholetou kamarádku Emily Armstrong, aby nahradila Chestera, přestože jsi věděl, že patřila mezi scientology a navíc ještě podporovala sexuálního násilníka Dannyho Mastersona,“ napsal Shinodovi v otevřeném vzkazu Benningtonův syn Jamie.

Zpěvačka později na Instagramu uvedla, že se zúčastnila pouze jednoho Mastersonova slyšení u soudu a poté, co se přesvědčila o hercově vině, přerušila s ním okamžitě kontakt.

„Před několika lety mě požádali, abych u soudu podpořila někoho, koho jsem považovala za svého dobrého přítele. Šla jsem tedy na jedno z prvních soudních stání. Krátce poté jsem si uvědomila, že jsem to neměla dělat. Vždycky se snažím vidět v lidech to dobré a jeho jsem bohužel špatně odhadla. Od té doby jsem s ním nikdy nemluvila,“ vysvětlila. Ke svým vazbám na scientologickou církev se nevyjádřila.

Nová sestava Linkin Park je momentálně na turné, v listopadu vydá nové album From Zero. Osmá deska bude prvním albem od One More Light z roku 2017, na kterém se naposledy podílel Chester Bennington.

VIDEO: Nový singl kapely Linkin Park se zpěvačkou Emily: