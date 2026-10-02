Zdědila talent a skromnost: Dcera Mekyho Žbirky promluvila o slavném otci

„Je s námi pořád a ve všem,“ řekla v pořadu Showtime na Primě Linda Žbirková o otci, od kterého dostala do vínku hudební talent. Vzhledem ke své přirozené plachosti ho ale nijak profesionálně nezúročila.
|
Syn Mekyho Žbirky se bude ženit. V Londýně se zasnoubil s webovou vývojářkou
„Ona zdědila talent i skromnost po Mekym. Krásně zpívá a občas zaskočila i za Martu, která zpívala s Mekym. Ale není předvádivý typ, tak to nikdy nezužitkovala. Ale zpívá hezky a hraje na klavír,“ prozradila její matka Kateřina Žbirková.
Linda Žbirková učí v mateřské škole a je ráda, že deska s písněmi jejího otce vychází v reedici pro novou generaci dětí, které se podle ní mohou učit anglicky jako jejich rodiče. Deska je i s originálním bukletem, kde je její obrázek.
„Kreslila jsem ho cca v 8 letech na základní škole na výtvarné výchově. Pořád ráda maluji a pořád se tomu věnuji a dávám to dětem do školek,“ říká Linda Žbirková.
Právě pro ni a syna Davida Meky Žbirka před 27 let desku natočil. Na albu intenzivně pracoval se svou maminkou Ruth Gale-Žbirkovou, rodačkou z Londýna. To ona mu tyto „nursery rhymes“ jako malému zpívala a při natáčení alba opravovala texty a sestavovala ty nejznámější anglické ukolébavky a popěvky, jako například Old McDonald Had a Farm, Ten Green Bottles nebo January, February, March….
Album otevírá Mekyho autorský duet s Janou Kirschner Oh Me Oh My. Na albu spolupracoval také světově uznávaný kytarista Ivan Král.