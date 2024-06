Při zmenšení prsou mi zjistili rakovinu, prozradila Linda Perry

„Mám velké štěstí, protože spousta žen nedostalo tuhle příležitost,“ řekla Linda Perry časopisu People o nečekaném odhalení své diagnózy.

„Moje lékařka v podstatě řekla, že rakovinu, kterou jsem měla, nalézá u lidí, kde jim zbývá šest měsíců až možná dva roky života,“ popisuje Linda Perry.

„A já bych to nikdy nezjistila a nikdy bych s tím nic nedělala. Protože když jsem se cítila špatně, myslela jsem si, že je to kvůli mé mámě a stresové situaci, ve které jsem byla,“ vzpomíná Perry na dobu, kdy se starala o nemocnou matku.

V té době taky natáčela dokument o svém životě a kariéře Linda Perry: Let It Die Here, který měl premiéru minulý týden. S režisérem dokumentu se domluvili, že budou pokračovat, i když zpěvačka podstupovala oboustrannou mastektomii a ozařování.

Hudebnice je vděčná, že se díky náhodě odhalila její rakovina včas a může tu být dál pro devítiletého syna Rhodese, kterého má s bývalou ženou Sarou Gilbertovou (49). Ta syna porodila díky umělému oplodnění. Dárce spermatu zůstal anonymní. Linda Perry a Sara Gilbertová se rozvedly po šesti letech v roce 2019 a domluvily se na společné péči o syna.