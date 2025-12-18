Jak dnes vypadá hvězda z Terminátora? Linda Hamiltonová se stáří nebojí

Linda Hamiltonová se v rozhovoru pro AARP rozpovídala o stárnutí a prozradila, že se s přibývajícím věkem nehoní za krásou ani mládím.
„Nikdy se nesnažím vypadat mladší, v žádném ohledu. Prostě jsem se smířila s tím, že tohle je tvář, kterou jsem si vysloužila. A hodně mi toho říká. A někdy jsou to věci, které nechci slyšet,“ prohlásila.
„Nehoním se za krásou a ani za dlouhověkostí,“ řekla s tím, že je pro ni mnohem důležitější být přítomná a flexibilní. „Žiji plně přítomným okamžikem, ale to neznamená, že se nesnažím žít zdravě. Ale ne pořád — někdy si prostě dám koblihu s náplní,“ dodala Hamiltonová, která se vrátila na obrazovky v páté sérii oblíbeného seriálu Stranger Things.
Podle rodačky z Marylandu rigidita člověku škodí. „Vždycky jsem říkala, že zkostnatělost nás zabíjí: strnulé myšlení a neochota k pohybu,“ prohlásila maminka dvou dětí. „Jedna definice štěstí je být uprostřed rychle tekoucí řeky a nesnažit se plavat doleva nebo doprava. A to je přesně můj život. Byla to skvělá, zábavná jízda.“
Herečka je dvakrát rozvedená. Jejím prvním manželem byl herec Bruce Abbott. Vzali se v roce 1982 a rozvedli o sedm let později. Mají syna Daltona (36). V roce 1997 se provdala za režiséra Jamese Camerona. Manželství vydrželo dva roky. Mají spolu dceru Josephine (32).