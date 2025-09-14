Mám v plánu být zdravá a co nejdéle na světě, říká Linda Finková

Linda Finková je úspěšnou zpěvačkou a oblíbenou pedagožkou. Víc než úspěch na poli hudebním, je pro ni ale rodina. Nedá dopustit na své děti a lituje toho, že neměla tři. Chce jim ukázat svět a nesmírně se těší i na vnoučata, která bude zřejmě jako správná babička rozmazlovat. „Už se nemůžu dočkat,“ říká.
Jaké bylo vaše léto?
Užila jsem si ho, ale pracovala jsem. Pravdou je, že to bylo fajn, protože jsem neučila o prázdninách na škole. To pro mě totiž jinak znamená, že minimálně tři nebo čtyři dny v týdnu bývám do odpoledne zavřená v baráku. A to jsem v létě nebyla. Přes den jsem si užívala sluníčka a až odpoledne jsem se sebrala a jela jsem hrát.

Ráda cestujete s rodinou. Podařilo se vám i letos rodinku vytáhnout, když už se dcera loni v létě vdala?
Jeli jsme celá rodina do Itálie. Byl tam můj chlap, moje děti a manžel Viktorky a ještě jsme spolu vzali maminku mého Milana, které bude devadesát let.

Před lety jste říkala, že nechápete, jak mohou lidé jet na dovolenou bez dětí, protože vy si to užíváte. Bylo tomu tak opravdu vždy?
Já jsem bez nich nikdy na dovolenou nejela. (smích) Když mnohdy vidím, že někdo jede někam bez dětí a mnohdy i těch malinkých, tak tomu nerozumím. Já jsem vždy chtěla být se svými dětmi i na té dovolené a všechno jim ukázat. Bylo by mi líto, že by ty krásné věci jako já neviděly. Samozřejmě je to každého věc, ale mně se to nelíbí. (smích)

Je krásné, že se vám podařilo tradici dodržet i nyní, kdy už dcera vylétla z hnízda. Oslavili jste nějak společně první výročí jejich sňatku?
Zrovna jsme právě byli v té Itálii, když jim to na výročí vyšlo. Oni samozřejmě pak šli sami na večeři, to jsme jim nechali soukromí. (smích) Nepojali jsme to jako rodinnou společnou oslavu.

Jednou jste zmínila, že jste chtěla dětem ukázat, jak je krásně na světě. Podařilo se?
Syn Mates hodně jako puberťák odolává. (smích) Když jedeme v autě, tak ho upozorňuji, co je kde krásného po cestě a on většinou ani nezvedne hlavu od telefonu a myslí si své. (smích) Ale celkově myslím, že se mi to podařilo. Snažím se.

Nelezete si pak už na nervy?
My jsme spolu stále. Jsme na sebe zvyklí. Objevujeme rádi nová místa v zahraničí i po Čechách, kde to milujeme a uvědomujeme si, jak je tu krásně. Ale až budu stará a v důchodu, tak budu vyrážet v zimě do tepla, abych se ohřála, když u nás bude zima. (smích)

Zmiňujete důchod. Je vám sedmapadesát, takže to za pár let přijde. Na co se v tom období těšíte nejvíc kromě cestování za teplem?
Tak já doufám, že už budu babička a těším se na to. Budu hlídací babička samozřejmě, protože děti miluji. Už jsem udělala pro jistotu i zamykací bazén, protože to mě děsí hodně, že by se mohla stát nějaká nehoda. Moc se těším, až mi moje děti doma vyklopí svoje děti a já budu hlídat. Zrovna včera jsem hlídala holčičku syna mého partnera Milana. Řádily jsme v bazénu a bylo to úžasné.

Richard Genzer, Linda Finková a jejich dcera Viktorie (Praha, 15. listopadu 2021)

Takže už vlastně tak trochu babička jste.
Ona už mi babičko i říká. (smích) Ale já jí vždy vysvětluji, že babička nejsem. Nevadí mi, že mi tak říká, jen vysvětluji, že pravá babička nejsem. (smích)

Pracujete mimo jiné i jako pedagog. Působíte velmi mile, umíte být i drsná na studenty, pokud je to třeba?
Já jsem laskavý pedagog, ale když se mi něco nelíbí, tak to řeknu. Trvám si na svém. Hodně vysvětluji a říkám jim, proč si myslím, že by to mělo být jinak. Dělám to tak, že mu předvedu, jak to vypadá, když zpívá on. Jakmile to zvládnu zparodovat, tak to hned pochopí. (smích)

Když slyšíte, jak nějaký váš student vystupuje, dojme vás to?
Mám z toho velkou radost. Vím, že některé ženy v mém věku často na své studentky i žárlí. Jak jsou krásné, jde jim to, mají větší prsa. (smích) Ale já jsem nadšená, že to ty děti baví. Já jsem vlastně zpěvačkou být ani nechtěla. Měla jsem vysněné, že se stanu doktorkou. Ale moji rodiče jsou muzikanti, tak nakonec i já zpívám. A teď jsem samozřejmě moc ráda za to, že dělám v životě povolání, které mě baví a dostávám za to peníze. Navíc nedělám povolání, kdy by na mě byla tíha zodpovědnosti, jako by tomu bylo v případě profese lékařky. Kdybych byla chirurg a řízla vedle, bylo by to horší. (smích)

Jak vy vnímáte nějakou kritiku na svou osobu?
To se mi děje stále. Na Facebooku mi lidé rádi píší, že neslyším, zpívám blbě, falešně, že jsem protekční dítě a jsem hnusná a stará. Ale to je takový kolorit všedních dní, který mi vůbec nevadí. Já jsem celkově se životem spokojená, tak mě něco takového nerozhodí. Sama bych jen tak někomu nic takového neřekla. A už vůbec ne na internetu. Já říkám, že jsem stará, krasava už také nejsem. (smích) Ale nezpívám falešně a vím to. Chodím zpívat do studia a nahrávat za peníze, takže falešně fakt nezpívám. Já si říkám, že by se lidé měli starat hlavně sami o sebe a nic takového nepsat. Jinak tedy kritice se zasměji a otevřu si Prosecco. (smích)

Vnímáte zpěv jako to, co se vám v životě nejvíc povedlo?
Já jako největší životní úspěch vnímám, že mám dvě úžasné a zdravé děti. A neúspěch je, že nemám tři. Já jsem chtěla mít ještě třetí dítě. Ale to se mi nepovedlo, protože už s Geňou nejsme a nechtěla jsem, aby třetí dítě mělo jiného tatínka. Zkrátka jsou děti pro mě to nejdůležitější. Kdybych přišla o práci, tak se nehroutím. (smích) Ale abych nebyla úplně infantilní, tak v mém povolání mě moc těší, že jsem se nikdy nikam necpala a všechno mi vycházelo. Práce mi přicházela přirozeně. Bála jsem se někdy, jestli zvládnu být bez zaměstnání, jestli to ustojím. Ale měla jsem štěstí. A čím jsem starší, tím mám víc práce a moc mě to těší. Je mi sedmapadesát, nezastavím se a je to supr.

Co podle vás v tom úspěchu tkví?
Nedělám s někým, kdo by prudil. Mám okolo sebe kolektiv moc prima lidí. Vycházíme spolu. Teď jezdíme hlavně Draculy po hradech a zámcích a tam jsme parta lidí, co se mají moc rádi. Několik hodin jsme spolu v autobuse, pak několik hodin na jevišti, pak cesta zpět nebo pobyt na hotelu a mnohdy v jednom pokoji. Když máte mezi sebou někoho, kdo ten kolektiv štve, tak to nedělá dobrotu. Myslím, že se hodně přihlíží na to, jaký člověk je. Jestli je v pohodě. Dnes už si i mladí lidé dávají podle některých výzkumů pozor na to, jakou práci vezmou. Nejdou jen za penězi, ale jdou tam, kde je jim dobře. I moje dcera Viki dělá práci se skvělými lidmi, která ji baví a neřeší, že nevydělává balíky peněz, protože jí tam je dobře.

Linda Finková, její dcera Viktorie a syn Matyáš (1. června 2015)

Co je pro vás po pracovní stránce nejdůležitější?
Když jsem byla mladá tak jsem si říkala, že jednou vyprodám Lucernu. Myslela jsem, že to je to nej. Ale o tom ten život a úspěch není a teď už to vím. Aktuálně máme asi deset milionů lidí, tři sta tisíc herců a čtyři sta tisíc zpěváků a kapel. Lucka Bílá je jen jedna. (smích) Ale já říkám, že kdybych jela všechno na plné koule, neměla bych ty dvě úžasné děti a nemohla bych žehlit a zašívat si sama ponožky. Vyhovuje mi to tak, jak to je. Já jsem vždycky chtěla mít normální život. Takže jsme opět u toho, že nejdůležitější je rodina.

Takže by se dalo říct, že se ráda vrhnete na domácí práce?
Jsem ten typ, ano. Teď mi jen paní pomohla a asi dvě hodiny mi žehlila a umyla nějaká okna, protože jsem nestíhala, ale jinak si to moc ráda dělám sama. Od dob covidu jsem opravdu neměla nikoho, kdo by mi to chodil domů dělat. A předtím to bylo opravdu jen výjimečně.

Co vy a zahrádka?
Jsem velká pěstitelka. Mám černá rajčata, to je skvost. Mám i nízké žluté, nízké červené v truhlících a mám dokonce i divoká rajčata. Jsou malinká jako rybíz a vynikající. Okurky a papriky nám bohužel zničila plíseň, letos to bylo všude. Musela bych to jedině nastříkat, ale to by pak nebylo bio. Zahrádka je někdy alchymie, stačí jeden den mrazík a člověk může začínat od nuly.

Co v nejbližší době plánujete?
Musím ustát září a říjen, kdy je práce opravdu hodně a nemám moc času na odpočinek. A pak abych se už pomalu chystala na Vánoce. (smích) Ale k těm plánům. Já mám v plánu být hlavně zdravá a být co nejdéle na světě, abych tu mohla být pro svoje děti a jejich děti. Mně se na tom našem světě totiž moc líbí. Já jsem i ty děti měla, abych jim ukázala, jak krásné to tu máme. Ne abych rozdala geny. Na to kašlu. (smích)

Jak zpětně vnímáte výchovu a starost o děti celkově?
Není to vždy jednoduché. Ale mít děti je prostě krásná věc. Samozřejmě to přináší i starosti a mnohdy se dva lidé právě i kvůli tomu rozejdou, protože toho je na ně moc, jsou málo spolu, nemají hlídání. Musí nést tu tíhu a neunesou ji. Člověka to vyčerpá, ale má to tolik kladů. Já svoje děti miluji, jsou pro mě vším.

Pociťujete nějaké rozdíly jako pedagožka v dnešní době? Je přístup studentů jiný než před lety?
Já bych řekla, že dnes to mají jednodušší. Mají základy všeho na internetu. Dříve se jen hrálo z not a k ruce byl korepetitor. A dřív za socialismu děti navíc slýchaly z hudby minimum a dnes mají obrovský rozhled a přístup ke všemu. Mají z čeho vybírat. Mají i nespočet názorných příkladů, jak správně vůbec mají zpívat. Skoro bych řekla, že mají dnes studenti výhodu. Mají větší šanci, že jejich talent třeba někdo objeví. Ale zároveň je tolik všeho, že i hrozí, že se ten jejích talent ztratí, přehlédne. Doba je strašně rychlá, musí se přizpůsobit.

