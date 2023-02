Dceři vadilo, že chodím doma nahá, postěžovala si Linda Finková

Rozvod Linda Finková s Richardem Genzerem odkládali deset let. Rozhovor s moderátorem Honzou Dědkem zpěvačka natáčela krátce před rozvodovým stáním.

„Ještě je manžel, zatím. Ale už podnikáme kroky. Už to brzo dopadne. Ale jsme v klidu, my se těšíme. Zjistili jsme, že ten termín máme oba volno. Chtěli jsme u toho oba být. Soudce se divil, že většinou u toho lidi nechtějí být, posílají za sebe někoho. Ale my si uděláme selfíčko, pak si dáme panáka a užijeme si to,“ plánovala. A jak řekla, tak také udělali.

S Richardem Genzerem má Linda Finková už dospělou dceru Viktorii, která měla vůči mamince v pubertě jisté výhrady. „Dceři vadilo, že chodím doma nahá. Ale já nechodím normálně doma nahá. Před dcerou klidně, ale třeba ráno, když se převlíkám v koupelně, tak se nezačnu schovávat. Ale že bych přišla k obědu nahá, to ne,“ vysvětlila zpěvačka s tím, že s dcerou mají krásný vztah.

Stejně jako ho má se svou maminkou Lídou Nopovou, která byla svého času vokalistkou Karla Gotta. Na koncerty s ním si kupovala šaty za své. „Maminka si tenkrát koupila šaty na jeviště asi za 400 marek, to byly strašné prachy tenkrát. Měly na sobě volány. A přišla za ní Jitka Zelenková a říká: Karel říkal, že ty šaty se mu nelíbí. Nebo něco takovýho,“ prozradila.

Přestože její maminka několik volánů ustřihla, zpěvák nebyl pořád spokojený. Pořád za ní posílal Jitku Zelenkovou, aby jí vyřídila, že se mu model nelíbí. „Maminka se naštvala, přišla k němu do pokoje, vzala nůžky a ty šaty před ním rozstříhala a nacpala do koše,“ dodala Linda Finková.