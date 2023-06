Radím všem, mějte výborné vztahy s bývalými partnery, říká Linda Finková

Lindo, jak hodnotíte současnou módu? Kam se posunula od devadesátých let, kdy jste vystupovala ještě coby zpěvačka na pódiích?

Já si držím pořád ty svoje tepláčky, takže já moc o módě nemluvím. Ale líbí se mi, že holky můžou nosit to, co chtějí.

Líbí se vám, že pokročila doba v tom smyslu, že dnešní padesátnice jsou vnímané jako velmi mladé oproti tomu, jak to bylo kdysi v Československu za socialismu?

Jo, já bych už byla stará bába. Nevím, nějak moc to neřeším. Když se mladá holka dostane do mého věku, tak zjistí, že ty kecy, co měla kdysi na starší dámy, jsou úplně zbytečné. A že může být ráda, že se dožila tohoto věku. Moc mě mrzí, že když jsem byla mladá, byla obrovská bomba třeba už to, když jsem vůbec sehnala růžové tričko. To prostě vůbec nebylo k dostání. Byla jen bílá trička, maximálně nějaké tesilky a podobně. Takže mě hlavně moc mrzí, že jsem se tehdy nemohla pořádně odvázat.

V čem berete zrání a postupující čas jako výhodu a v čem jako soupeře?

Jako soupeře ho beru, protože je člověk unavenější. Vrásky mi nevadí. Výhodu zrání vidím v tom, že člověk už si myslí, že si může říkat, co chce. Což tedy není vždycky pravda. Ale už člověk trošku ví, co zažil, na co má mít názor a taky ten názor říká. Tak to je docela fajn.

Coby kantor a hlasový kouč musíte být mnohdy ke svým svěřencům velmi upřímná. Když se vám tato upřímnost přenese do běžného života, nedostanete se kvůli ní někdy do potíží?

Pořád. Ale já si toho nevšímám. Od nějakých třiceti let jsem vždycky upřímná a nestydím se za to. Holkám, které učím například říkám, že by neměly být silnější, když jsou zpěvačky a navíc ženské. Jasně, že jim to říkám. Ale nejsem na ně zlá. To si myslím, že je velký rozdíl, být upřímný a zlý. Když je člověk upřímný a říká nepříjemné věci s dostatečnou měkkostí, tak pokud je ten druhý chytrý, tak to skousne.

Pomáhá vám ta vnitřní vyrovnanost i k tomu, mít komfortní vztah s exmanželem Richardem Genzerem?

Jasně, že jo. My máme výborný vztah. Třeba by to nešlo ve dvaceti a teď už to jde, je to super. Radím to všem, ať mají výborný komfortní vztahy s bývalými partnery, jak chlapama, tak ženskýma. Ale ono to někdy nejde. Když ten druhý člověk má třeba nějaké záliby, které nekorespondují s normálním uvažováním, tak to asi nejde. Ale když máte normálního partnera, jenom si prostě nevyhovujete, tak si myslím, že to funguje.

Co vás v současnosti v partnerském vztahu naplňuje a co vám dělá radosti?

Naplňuje mě to, že můj chlap, se kterým teď žiji už dlouhá léta, je kliďas. Já to potřebuji. Když je ten druhý jako čertík z krabičky, tak mě to děsně vadí, protože taková jsem i já. Když je ten druhý hodný a klidný, tak mě to uklidňuje. Já třeba doma prudím a začnu mu něco vyčítat a on mi na to řekne „Liduško, ale stejně tě mám rád.“ To mi vyhodí všechny zbraně z rukou a uklidním se. A říkám si: „Jo, to je ten správnej.“

Jak jste se naučila pracovat s hyperaktivitou u svých dětí, když jste věděla, že ji mají a ještě k tomu očividně po vás?

Nenaučila. Pořád mě to ubíjí. Ale snažím se to zvládat. A tady je Jitunka Asterová, moje druhá siréna. A Sandra Pogodová nám chybí, naše třetí siréna. (Sandra Pogodová, Jitka Asterová a Linda Finková mají společnou talkshow s názvem Sirény na cestách, pozn. red.)

Jitka Asterová

Dneska tu budete jako modelky přehlídky Moment. Jak se cítíte v téhle roli?

Jitka: Pro mě je to denní chleba, já teď ve věku šedesát plus to jedu furt. Já se v tom cítím jako ryba ve vodě, na rozdíl tady od Lindy. (smích)

Linda: Já, když se kouknu na Jitku, tak se začínám cítit jako modelka taky výborně...

To je zvláštní kompliment. Řekněte, měly jste v 90. letech některou ze supermodelek, ke které jste vzhlížely a která byla vaší stylovou ikonou?

Linda: Úplně ke všem.

Jitka: Pro mě to byly Linda Evangelista a Eva Herzigová. A pak už jenom já. Linda nastoupila později, protože je trošku mladší.

Linda: Já jsem milovala všechny, protože všechny byly krásnější než já. Takže jsem na ně čuměla jako blázen.

Lindo, pokud máte v živé paměti film Trhala fialky dynamitem, tak tam opravdu musela z Jitky Asterové chlapům padat brada!

Já si myslím, že jim opravdu padala. A ostatní se naopak zvedalo! (smích)