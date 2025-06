Sokyně v lásce spolu. Linda Evangelista oslavila synovu maturitu s Hayekovou

Supermodelka sdílela na Instagram řadu snímků, na kterých syn Augustin hrdě pózuje s diplomem, oslavuje s dortem a vychutnává si doutník spolu s otcem. Na jedné fotografii se objímá s matkou Lindou Evangelistou i macechou Salmou Hayekovou. „A pak se stalo tohle. Jsem hrdá máma. Požehnaná, požehnaná, požehnaná...,“ napsala modelka k příspěvku.

lindaevangelista Then this happened. ♥️✨ I’m one proud momma. Blessed blessed blessed… oblíbit sdílet odpovědět uložit

Modelka s miliardářem chodila čtyři měsíce. Rozešli se, když se Pinault dozvěděl, že je Evangelista v jiném stavu. Modelka pak v roce 2012 u soudu o výživné tvrdila, že ji expartner nutil k potratu. Pinault se bránil, že podle lékařů mělo být dítě postižené, a proto modelce navrhl, aby si dítě nenechala.

Augustin James se narodil v říjnu 2006, téměř osm měsíců po rozchodu miliardáře a modelky. V té době už podnikatel chodil s herečkou Salmou Hayekovou, se kterou se oženil v roce 2009. Jejich dcera Valentina je jen o 11 měsíců mladší než její nevlastní bratr. Francois-Henri Pinault uznal chlapce za svého v roce 2007.

Augustin James Evangelista a Linda Evangelista (New York, 12. září 2023)

Evangelista již dříve v rozhovoru pro časopis Vogue přiblížila svůj vztah se Salmou Hayekovou, která se podílela na výchově syna. Prozradila, že spolu vychází skvěle a tráví čas během prázdnin.

„Jednou na Díkůvzdání jsem byla nemocná. A Salma nasedla s dcerou do letadla, přiletěla sem a udělala večeři,“ vzpomínala. Evangelista pak s humorem prozradila, že Hayekové předala seznam přání toho, co by si přála jíst. „Chtěla jsem její mexické kuře s lanýžovými bramborami. Strávila celý den v kuchyni a uvařila to sama. Bez pomoci,“ podotkla.

Salma Hayeková a Francois-Henri Pinault na Met Gala (New York, 1. května 2023)

„Na konci jí trochu pomohly děti. Připravila hostinu – nádherné, nádherné jídlo. Řekla jsem jí, že nebudu slavit Den díkůvzdání, protože mi nebylo dobře. A ona řekla: Ale budeš. Přijedu. A najednou tady byla,“ dodala.

Synovi Augustinovi chce dle jejích slov dopřát normální dětství, navzdory její slávě. Prozradila, že sedávají na akcích v nejvyšších řadách, protože nabídky na místa v první řadě v Madison Square Garden postupně vymizely. „Teď si kupujeme vstupenky sami a sedíme s fanoušky úplně nahoře. Jsme s tím v pohodě. Chtěla jsem, aby mé dítě vyrůstalo co nejběžněji,“ vysvětlila.