Celebrity ve Varech: Mafie díky strachu požírá lidi, míní Lina Siciliano

Jak se vám líbí v Karlových Varech?

Je to tu fantastické. Krásné město a čekalo mě tady krásné přivítání, někteří lidé chtěli i autogram. To je opravdu moc krásné. Krajina je pěkná, není tu ani příliš horko jako v Itálii! (smích) Cítím se tu příjemně.

Jste v České republice poprvé?

Ano a je to velmi pěkné poprvé, protože tento festival má pro mě velký význam. Když jsou světové festivaly mimo Itálii, dávají vám možnost poznat jiné kultury, jiné jazyky. Je tu krásně.

Una Femmina – Zákon mlčenlivosti je film režiséra Francesca Costabileho. Co pro vás znamená vaše postava Rosy?

Viděl jste film? Rosa je velmi zvláštní postava, protože mluví za všechny ženy, které se chtějí ve světě emancipovat. Není to jen film kalábrijský, je univerzální. Vypovídá o všech ženách, o síle, kterou může žena převzít, pokud pochopí, že to dokáže sama. V tom je síla žen. Rosa obecně ztělesňuje sílu žen a vykoupení.

Lina Siciliano na plakátu k filmu Zákon mlčenlivosti (2022)

Kde je mafie, tam je i strach. Proč?

Ano, strachu je tam hodně. Protože v každém případě se lidé bojí říct, že se bouří proti této zločinecké organizaci (’Ndrangheta – pozn. red.), která je dodnes bohužel nejsilnější organizací na světě. Řekněme, že mafie zapouští kořeny tam, kde je strach, nevědomost, kde není kultura, vzpoura, což je horší. Takže strach požírá lidi a mafie požírá spolu se strachem tyto lidi.

Váš film uvidíme na Amazonu. Jste fanouškem streamovacích služeb?

Mám ráda tyto služby, na kterých jsou zajímavé filmy, které se mi opravdu líbí. Ráda se na filmy dívám, nadchnu se pro ně a vstoupím do těchto nových realit. Takže ano, jsem fanouškem a líbí se mi to.

Máte své favority?

Mezi herci? Johnny Depp se mi líbí a Will Smith.

Benicio Del Toro a Lina Siciliano na filmovém festivalu v Karlových Varech (2022)

Jste krásná herečka. Nebyla jste v minulostí náhodou i modelkou?

Byla, ale ve skutečnosti to byly jen maličkosti. Nebyla jsem modelkou, řekněme pro ty velké značky. Dělala jsem modelku spíše na venkově, na obecních slavnostech, lokální Miss. Ne nějaká opravdová modelka. (smích) Ale líbilo by se mi to! Svět modelingu je pěkný.

Prý pocházíte z velké rodiny, je to pravda?

Ano. Je nás pět bratrů a tři sestry, takže vskutku jedna velká rodina.

Narodila jste se v provincii Cosenza.

Cosenza je v Kalábrii, ale ve skutečnosti jsem se narodila ve městě Cariati, přesně u Jónského moře, kde se nádherně plave. Jako v celé Kalábrii a každý kraj světa má své krásy. Máme moře, které je velmi krásné a čisté a pak máme tu specialitu, že naši zemi hezky uzavíráme.

Lina Siciliano na filmovém festivalu v Karlových Varech (2022)

Má pro vás vaše město Cariati zvláštní význam? Vyhrazené místo v srdci?

Trochu ano, trochu ne, protože nemám na toto místo úplně dobré vzpomínky. Více je pro mě Cosenza než Cariati. V Cosenze jsem se vzbouřila a osamostatnila. Ne, že bych Cariati neměla ráda, tam jsem se narodila, ale Cosenza mi dala více příležitostí.

Kde tedy žijete teď?

V Neapoli se svým synem.

Jak se cítíte, když vidíte své jméno v novinách?

(smích) Dobře. Konečně cítím, že jsem součástí něčeho důležitého a krásného, protože mým snem v dětství bylo stát se herečkou. Takže za mě si myslím, že je to odměňující pocit.

Máte ohledně své budoucnosti nějaký sen?

Natočit mnoho filmů, stát se dobrou herečkou, protože všichni můžeme být herci, ale dovednost spočívá v předání přesně toho poselství, které chce film sdělit prostřednictvím obličeje, očí nebo pohybů. Takže bych se chtěla stát dobrou herečkou.