Limonádový Joe slaví 60 let. Hlavním hrdinou měl být Gott nebo Kodet

Brdečka byl okouzlen příběhy Divokého západu, a tak pro časopis Ahoj na neděli v letech 1939–1940 začal vydávat na pokračování seriál povídek o ideálním westmanovi – Limonádovém Joeovi.

Zanedlouho poté se veskrze kladný hrdina s kolty proklatě nízko u pasu dostal na divadelní jeviště. Skutečně nesmrtelnou duši mu však vzdechl až režisér Oldřich Lipský (†62), která Joea v roce 1964 přenesl na filmové plátno.

Josef Hlinomaz a Karel Fiala ve filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964)

Westernová parodie plná skvělých písní, oslnivých hereckých legend a humorných hlášek zaznamenala fenomenální úspěch nejen u nás, ale i v zahraničí. Do biografu se na Limonádového Joea aneb Koňskou operu přišlo podívat neuvěřitelných 4 556 352 diváků, což se s dnešní návštěvností kin nedá srovnávat.

Gott? Kodet? Fiala!

Kvůli možnému hrdinovi western šlágru omdlévaly dívky u nás i v cizině. Modrooký blonďák Karel Fiala (†95), který mnohým obdivovatelkám připomínal anděla, se však k hlavní roli dostal zcela náhodou. Původně měl být do ní obsazen Karel Gott (†80), ten však měl v době, kdy se snímek natáčel, domluvené angažmá v Německu, proto do filmu nazpíval jen ústřední Joeovu píseň Goodbye. To se Fialovi příliš nelíbilo, ale musel to podepsat ve smlouvě. Za Květu Fialovou zpívá její party Yvetta Simonová (95).

Dalším kandidátem na propagátora pití Kolakoly byl Jiří Kodet (†68). Ten už měl v ruce dokonce scénář a za sebou první zkoušku. To, že se však nakonec ve filmu neobjevil, zpunktovala jeho vlastní matka Jiřina Steimarová (†91).

Karel Fiala a Květa Fialová ve filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964)

„Ona mě doporučila, dala režisérovi Lipskému a Brdečkovi lístky na mé představení do divadla a druhý den už mi volali, ať se dostavím na Barrandov. Ještě ten den jsem podepisoval smlouvu. Jirka Kodet byl na maminku tenkrát naštvaný, ale ona mi změnila život,“ spokojeně zavzpomínal Karel Fiala, který si popularitu filmového „klaďase“ značně užíval. „Před Limonádníkem si chodilo do divadla pro podpis tak pět holek, po něm 15 nebo 20. A já už si jen vybíral se kterou dnes,“ přiznal se bez ostychu.

Fiala se ještě párkrát ve filmu objevil, už nikdy však s takovým úspěchem. Naopak představitelce naivní blondýnky Winniefred Olze Schoberové (81) snímek otevřel cestu až do Hollywoodu.

Bitky byly opravdové

V napínavé westernové story spojí padouchy a hrdiny kakaová skvrna velikosti mexického dolaru v jednu šťastnou rodinku. Joe však dal vzniknout i jedné další početné rodině, a to profesionálním kaskadérům. Do doby jeho natáčení u nás neexistovalo žádné kaskadérské sdružení. Lidské síly na nebezpečné filmové kousky se hledaly mezi vrcholovými sportovci – boxery, vzpěrači či zápasníky. Na natáčení se jich nakonec podílelo celkem 35.

„Lidi v zahraničí nás obdivovali a ptali se, kde jsme je sebrali, protože rvačky vypadaly jako opravdové. Jenže my se skutečně rvali, neznali jsme žádné kaskadérský fígle, jak to dělat jinak,“ přiznal nejznámější český kaskadér Zdeněk Srstka (†84).

Díky drsným živým kouskům si čeští kaskadéři zajistili nejen uznání zahraničních kolegů, ale kvůli své nezkušenosti i řadu zranění. Na denním pořádku byla vykloubená ramena, zlomené klíční kosti, nohy, ruce, a na jednoho kaskadéra dokonce spadl kůň. Další skončil v bezvědomí poté, co mu kolega přerazil o hlavu židli.

Než půjdeš točit, vezmi hřebíky

Proslulý Trigger Whisky Saloon ani Kolalokův lokál původně nemusel vůbec stát. Na film bylo celkově velice málo financí a uvažovalo se o koprodukci s Jugoslávií, kde by se dalo točit i v pěkných přírodních lokalitách, nakonec však městečko Stetson City vyrostlo na louce kus za Barrandovskými ateliéry.

Z úsporných důvodů byly postaveny pouze dřevěné čelní stěny domů, neboť v kritické době nebyl k dispozici dostatek hřebíků. Herci pak měli povinně nakázáno brát s sebou hřebíky z domovů na stavbu kulis.

Městečko po skončení natáčení neleželo ladem. V jeho uličkách posléze natáčeli západoněmečtí filmaři film Zlatokopové z Arkansasu, kde si zahrála i představitelka Joeovy snoubenky Olga Schoberová, která se tak nostalgicky vrátila do stejných kulis. Stetson City však nakonec shořelo na prach, protože ve vrcholné scéně Zlatokopů z Arkansasu ho zachvátí velký požár.