Rodičům jsem vděčná, že mě brali všude s sebou, říká Lily-Rose Deppová

Lily-Rose Deppová si prý nejnovější rolí v upírském hororu Nosferatu šplhne u mladšího bratra Jacka, který se na rozdíl od zbytku rodiny straní showbyznysu

„Tenhle film byl pro mě významný, protože jsme byli s bratrem v mládí Drákulou strašně posedlí. Můj bratr se jako dítě do školy převlékal za Drákulu,“ prozradila herečka pro časopis Interview.

„Říkala jsem si: Páni, jestli tuhle roli dostanu, můj bratr si konečně bude myslet, že jsem hustá. Je to klasická věc, když máte mladšího sourozence, myslí si o vás, že jste hustá a pak když jste starší, myslíte si to o něm zase vy. Říkám mu: Pojďme se potkat! A on na to: Nemám čas. Ale jo, myslím, že jsem si tímhle získala nějaké body,“ vysvětlila Deppová.

Lily-Rose Deppová má se svými rodiči blízký vztah. Vyrůstala s nimi napůl ve Francii a v USA. „Mé francouzské kamarádky říkají: Ty jsi v tomhle tak americká. A američtí přátelé zase: Ty jsi prostě francouzská holka,“ popisuje.

Neustále s rodiči cestovala a nežila na jednom místě. Ale je jim za to vděčná. „Určitě chci mít děti a až přijde ten čas, budu je taky brát s sebou. Takhle jsem vyrůstala, a i když byly chvíle, kdy jsem si říkala: Chci být ve škole s kamarády, teď, když jsem starší, jsem za to vděčná,“ popsala vyrůstání za kamerou.

„Teď vidím tu práci, kterou vynaložili na to, abychom s bratrem mohli žít na místech, která nebyla naše. Tehdy jsem to neviděla, ale teď to vnímám jako vědomou snahu rodičů, abychom se s bratrem cítili jako doma,“ řekla.

V roce 2014 se otec herečky Johnny Depp vyjádřil o synových zálibách. „Můj syn Jack byl vždycky velmi talentovaný kreslíř. Kreslí opravdu skvěle. Také velmi dobře hraje hudbu. Má pro to dobrý cit. Kromě školních her a podobných věcí neprojevil žádnou touhu stát se hercem. Uf,“ řekl deníku Philippine Daily Inquirer.

Johnny Depp a Vaness Paradis

Deppová už v dříve popřela tvrzení, že získala role díky rodinným vazbám. „Roli vám nezajistí nic jiného než to, že se na ni hodíte,“ řekla v roce 2022 časopisu Elle.

Kromě nového filmu Nosferatu hrála Lily-Rose Deppová hlavní roli v seriálu The Idol, který měl premiéru v létě 2023. Tam se objevila po boku zpěváka The Weeknda. Seriál však skončil po pouhých pěti epizodách kvůli značným ohlasům na jeho znepokojivý obsah.