Collinsová si nechala dítě odnosit. Ventimiglia má po požárech důvod k radosti

Hvězda seriálu Emily in Paris Lily Collinsová a její manžel Charlie McDowell (41) mají dceru, která se narodila díky využití náhradní matky.

„Vítej v našem světě Tove Jane McDowellová. Slova nikdy nevyjádří naši nekonečnou vděčnost za neuvěřitelnou náhradní matku a každého, kdo nám na cestě pomohl. Nekonečně tě milujeme,“ napsala herečka na Instagramu k fotce holčičky, která leží zabalená v kolébce, přes kterou je přehozena přikrývka s jejím vyšitým jménem.

Herečka Lily Collinsová je dcerou hudebníka Phila Collinse a jeho exmanželky Jill Tavelmanové. Režiséra a scénáristu Charlieho McDowella, který je synem herečky Mary Steenburgenové a herce Malcolma McDowella, si vzala v září 2021 po dvouleté známosti.

Přírůstku do rodiny se dočkala i hvězda seriálů Gilmorova děvčata nebo Tohle jsme my Milo Ventimiglia. S manželkou Jarah Mariano (41), kterou si vzal za manželku v roce 2023, mají spolu první dítě. Modelka na Instagram dala fotku nožiček miminka vedle malých tlape jejich pejska. Radostnou novinou se novopečení rodiče pochlubili jen několik týdnů poté, co přišli o svůj domov v Malibu při ničivých požárech v Los Angeles.

„Bez domu, ale nikdy bez domova. Vítej tady Ke’ala Coral Ventimiglia, 23. ledna 2025,“ začala svůj příspěvek na sociálních sítích. „7. ledna jsme s rodinou evakuovali kvůli požárům Pacific Palisades. Ztratili jsme svůj domov, ve kterém jsme žili, a vše, co jsme měli, a také rozestavěný dům, do kterého jsme se měli přestěhovat.“

Hercova manželka byla už v devátém měsíci, když se museli evakuovat. Naštěstí to podle ní zvládli v klidu během dne a byli lépe připraveni než ti, které to postihlo nepřipravené uprostřed noci.

„S mojí rodinou jsme spolu, šťastní, zdraví a v bezpečí. Což je opravdu vše, na čem záleží. Jsme moc vděční všem hrdinům, kteří pomáhají bojovat s požáry, a soucítíme se všemi, kteří v následujících letech budou bojovat s následky tragédie. Pro mnohé to bude dlouhý proces přestavby a truchlení, ale jsme optimističtí a plní inspirace, abychom přivítali všechny vzrušující novinky našeho nového začátku!“ dodala a poděkovala všem, kteří jim pomáhali, včetně lékařů v porodnici.

Milo Ventimiglia s manželkou jsou jen jedněmi z celebrit, které přišly o dům v Pacific Palisades. Herec v jednom z rozhovorů prozradil, že zkázu svého domu sledovali v přímém přenosu z bezpečnostní kamery.

„Myslím, že se dostanete do stavu šoku, kdy si říkáte: Tohle je skutečné. Tohle se fakt děje. Pak to prostě vypnete. Říkáte si: Co z toho, když se na to budu dál dívat? Nakonec jsme to přijali jako ztrátu,“ řekl televizi CBS se slzami v očích.

Přiznal, že ho zasáhly vzpomínky spojené s domem. „Začnete přemýšlet o všech vzpomínkách v různých místnostech domu a pak vidíte domy vašich sousedů, jak všechno kolem mizí, a vaše srdce to drtí. Máme kolem sebe dobré přátele a skvělé lidi a zvládneme to. Ti nejdůležitější jsou moje žena, naše dítě a náš pes,“ dodal.

Požáry v jižní Kalifornii si vyžádaly nejméně deset životů a přes sto tisíc lidí bylo nuceno opustit své domovy. Mezi postiženými z řad celebrit byli také Anthony Hopkins, Billy Crystal, Paris Hiltonová nebo Adam Brody a Leighton Meesterová.