Lily Collins bude Audrey Hepburn. Film okomentoval i syn ikonické herečky

  14:14
Herečka Audrey Hepburnová se za svou kariéru stala filmovou i módní ikonou. Nyní o ní vznikne životopisný snímek, který už budí různorodé reakce. Hrát ji bude Lily Collinsová.
Audrey Hepburnová a Lily Collinsová | foto: Koláž iDNES.cz

Audrey Hepburnová a její syn Sean Hepburn Ferrer (1982)
Extra vysokou verzi klobouku oblékla Audrey Hepburnová v muzikálové komedii...
Lily Collinsová (2022)
Herečka Audrey Hepburnová znamenala také nový trend v kráse: plochý hrudník,...
Na chystaném snímku se pracuje již takřka deset let, přesto se toho o něm zatím ví jen málo. Měl by vycházet z knihy Fifth Avenue, 5 A.M: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s, and the Dawn of the Modern Woman od Sama Wassona, která popisuje okolnosti vzniku slavné romantické komedie Snídaně u Tiffanyho z roku 1961.

Dosavadní oznámení se týkala hlavně představitelky titulní role, kterou se stala anglicko-americká herečka a modelka Lily Collinsová. „Jsem celoživotní obdivovatelkou a fanynkou Audrey, takže je to pro mě ohromná čest,“ nechala se slyšet šestatřicetiletá Collinsová. „Nadšení by bylo slabé slovo.“

V souvislosti s filmem reportéři z magazínu Daily Mail dokázali zastihnout i pětašedesátiletého Seana Hepburna Ferrera, který je vlastním synem ikonické herečky Audrey Hepburnové. „Moje matka by k tomu nejspíš měla výhrady,“ prohlásil v rozhovoru. „Ale to ostatně k jakémukoliv komplimentu,“ dodává.

Ve snímku Snídaně u Tiffanyho si Hepburnová zahrála postavu elegantní Newyorčanky Holly Golightly, která se postupně sbližuje s mladým spisovatelem. Film, který režisér Blake Edwards natočil podle knihy Trumana Capoteho, byl v roce 1962 nominován na rovných pět Oscarů, a to včetně nominace za nejlepší herečku pro Hepburnovou.

Kdo se však ujme režie tohoto nového „filmu o filmu“, to se zatím neví, stejně jako zatím nejsou známí představitelé postav Edwardse a Capoteho. Obsazení Lily Collinsové mezitím vzbuzuje různorodé reakce. Někteří diváci si například stěžují, že není Hepburnové dostatečně podobná.

Mindráky Audrey Hepburnové: Myslela, že je moc hubená a má křivé zuby

Herečka se nicméně bude podílet i na produkci filmu, a to spolu se svým manželem Charliem McDowellem. Scénáře se pak zhostí Alena Smithová, autorka seriálu Dickinson, který je moderním pojetím příběhu o spisovatelce Emily Dickinsonové.

Sean Hepburn Ferrer vyjádřil důvěru, že tvůrci vědí, co dělají. „Sam Wasson je kamarád a těším se i za něj. Nic se mnou v tomto směru nekonzultoval, ale já se budu rád dívat zpovzdálí. Hlavně, ať je to historicky věrné,“ říká hereččin syn. „Uvidíme, jak se tuhle jeho ‚pohlednici pro pamětníky‘ podaří převést do filmu, a jak blízko k realitě nakonec výsledek bude mít.“

Lily Collins bude Audrey Hepburn. Film okomentoval i syn ikonické herečky

Audrey Hepburnová a Lily Collinsová

Herečka Audrey Hepburnová se za svou kariéru stala filmovou i módní ikonou. Nyní o ní vznikne životopisný snímek, který už budí různorodé reakce. Hrát ji bude Lily Collinsová.

