Děti by se měly už na základní škole učit o porodu i rozvodu, míní Lily Allen

Podle Lily Allen je třeba dětem ve škole co nejdříve vysvětlit několik klíčových témat, která jim pomohou připravit se na dospělost.

„Měly by se učit nejen o tom, jak si sám podat daňové přiznání a jak nakládat s financemi, ale také o manželství i rozvodu. Rozhodně by se mělo už na základní škole probírat také početí, těhotenství i porod a co to vlastně v důsledku znamená přivést na svět dítě. A jaký to má vliv na váš osobní život. Nejen to podávat tak, že malé děti jsou moc roztomilé a příjemné na mazlení,“ uvedla zpěvačka.

Zpěvačka Lily Allen s dcerami a manželem, hercem Davidem Harbourem (2022)

Sama prý v dětství vystřídala celkem třináct škol a nemá středoškolské vzdělání. „Nejsem vzdělaná. Školu jsem opustila v patnácti letech. Nemám ani maturitu, ani žádnou kvalifikaci. Stydím se za to,“ řekla v podcastu Miss Me?

„Moc jsem toužila stát se porodní asistentkou nebo se zkrátka věnovat porodnictví. To bylo něco, co mě hodně zajímalo, ale protože jsem neměla ani maturitu, přišlo mi to příliš těžké. Pravda je, že jsem byla asi moc líná. A vlastně jsem se za sebe i styděla. Myslela jsem si, že si budu muset jít dodělat maturitu s partou osmnáctiletých lidí. A mně už tehdy bylo přes třicet. To jsem nechtěla,“ řekla zpěvačka.

Již dříve obhajovala Lily Allen rozhodnutí poslat své dcery Ethel (12) a Marnie (11) na soukromou školu. „Myslím, že existují skvělé státní školy i skvělé soukromé školy, takže mi nepřijde, že je to nutně o jednom nebo druhém. Ale spíš o tom, co nejlepšího je pro vás dostupné v místě, kde žijete,“ dodala.

Zpěvačka se spolu s dcerami přestěhovala do Spojených států za manželem Davidem Harbourem, kterého si Lily Allen vzala v roce 2020. „Když jsme se přestěhovali do Ameriky, chodily holky do konce základní školy do státní školy a pak jsme je přesunuli do soukromé školy,“ okomentovala.

Prozradila také, proč se rozhodla pro život v jiné zemi. „Jedním z důvodů je to, že mám pocit, že je tu mnohem povzbudivější a pozitivnější prostředí, ve kterém se mým dětem může skvěle dařit. Pravda je, že Británie a Amerika jsou velmi odlišné země,“ dodala.