Lily Allen se původně rozhovořila na téma používané antikoncepce. „Aktuálně to řeším nitroděložním tělískem, ale předtím, to byla hrůza. Byla jsem těhotná každou chvíli,“ přiznala.

Překvapila tím i Oliverovou, která si nebyla vědoma toho, že se její kamarádka někdy ocitla v situaci, kdy by potřebovala ukončit těhotenství. „Ani si nevzpomínám, kolikrát přesně,“ usmála se nad tím zpěvačka. „Asi tak čtyřikrát nebo pětkrát. Jednou jsem otěhotněla a potrat mi zaplatil ten muž, přišlo mi to takové romantické,“ uvedla se smíchem.

„I mně to přijde romantické – shodnout se na tom, že takhle to nechcete. Já jich měla asi také pět,“ přitakala Oliverová, někdejší moderátorka britského pořadu Popworld. „Jsem šťastná, že o tom můžeme takto mluvit, aniž by nás za to někdo soudil. Dřív mi bylo hrozně trapné přiznat, že jsem potrat prodělala vícekrát než jednou, ale vlastně – za co bych se sakra měla stydět?“

Zatímco Oliverová žádné děti nemá, Lily Allen vychovává dcery Ethel a Marnie, které má se svým prvním manželem, hercem Samem Cooperem. Na problematice prevence a ukončování těhotenství ji podle vlastních slov nejvíce štve to, když je žena nucena si taková rozhodnutí obhajovat.

„Už jsem to říkala dříve – vídám to na internetu, lidé se o tom často baví. A dělají, jako by potrat musel mít nějaký extra výjimečný důvod,“ pozastavovala se zpěvačka. „Postižení, ohrožení života… A přitom nechtít dítě jako důvod bohatě stačí,“ dodala.

Zpěvačka má nicméně za sebou i nejednu zkušenost s tím, když její těhotenství skončilo zcela nechtěně, z vážných zdravotních důvodů. V roce 2008 potratila během vztahu s hudebníkem Edem Simmonsem, načež o dva roky později přišla o dítě očekávané s tehdejším manželem Samem – tehdy nechybělo málo a zemřela by na otravu krve.

Na základě těchto zážitků se proto tím spíše staví na stranu těch, kdo otevřeně prosazují, aby britské ženy měly v oblasti těhotenství i nadále možnost svobodné volby.