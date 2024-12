Moje tajná neřest je nechávat děti doma, přiznala zpěvačka Lily Allen

Zpěvačka Lily Allen (New York, 2024) | foto: Profimedia.cz

Lily Allen se ke svému potěšení, po kterém ale cítí výčitky, přiznala v podcastu Miss Me?, který moderuje její dlouholetá přítelkyně Miquita Oliverová (40).

„Moje tajná neřest je opouštět své děti. Když jsem byla s dětmi měsíc v New Yorku a bez Davida, měla jsem naplánovaný výlet někam, kde jen vyjdu ze dveří a s úlevou si povzdechnu: ach. Ale půl hodiny po tom, co jsem zavřela dveře, se cítím provinile. Ani ne půl hodiny, dvacet minut, možná deset, možná pět. Možná hned jak překročím práh. Užívám si to, ale cítím vinu,“ vysvětlila.

Dodala, že se ráda vrací do rodného Londýna za prací, kde se může také znovu setkat se starými přáteli. Opět ji ale přepadají pocity viny a studu. „Jak se jen opovažuji být tak sobecká, že se snažím pracovat a zařídit nám tu byt,“ žertovala zpěvačka.

Zpěvačka Lily Allen s dcerami a manželem, hercem Davidem Harbourem (2022)

Allen s Oliverovou diskutovaly také o tom, jak zpěvaččina touha po dětech vycházela z toho, že hledala lásku, kterou sama necítila jako malá. Když totiž vyrůstala, otec Keith Allen (70) opustil její matku Alison Owenovou (63), když byly Lily čtyři roky.

„Toužila jsem po bezpodmínečné lásce, kterou jsem v životě necítila od dětství. Také moje kariéra byla příliš rychlá, byl na mě vyvíjen velký tlak a já jsem člověk, který se snaží zavděčit lidem. Semlelo mě všechno to, co se dělo,“ vysvětlila.

Když dříve Allen mluvila o své profesní dráze, řekla, že jí dcery „úplně zničily“ popovou kariéru, protože se je rozhodla upřednostnit před prací. Podle zpěvačky se ženy musí rozhodnout, zda dají přednost dětem, nebo kariéře.

„Moje děti mi zničily kariéru. Miluji je a jsou moje všechno, ale co se týče popové kariéry, úplně ji zničily. Opravdu mě rozčiluje, když lidé říkají, že můžete mít všechno, protože, upřímně řečeno, nemůžete,“ řekla na jaře v podcastu Radio Times.

Zpěvačka byla sedm let vdaná za Sama Coopera. Vzali se v roce 2011 a rozvedli v roce 2018. Mají spolu dvě dcery, Ethel (13) a Marnie (11). V roce 2020 si vzala hvězdu seriálu Stranger Things Davida Harboura, se kterým žije v USA.